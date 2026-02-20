スマホ代最大10カ月分相当のプレゼント！U-NEXTモバイル新キャンペーンの特典内容・参加方法は？

株式会社U-NEXTが、『U-NEXT MOBILE』の3,000ポイントプレゼントキャンペーンを実施している。

本記事では、同キャンペーンの特典内容や参加方法を紹介する。

U-NEXT MOBILEはどんなサービス？

『U-NEXT MOBILE』は、動画配信サービスで知られるU-NEXTが提供するモバイル通信サービスだ。通信回線はドコモ網を採用し、5G対応の安定した品質を確保。余ったデータ容量は有効期限なく繰り越せる「永久繰り越し」、1GB330円から利用できる格安データチャージ、音声eSIM対応など、拡張性も充実している。

『U-NEXT MOBILE』はSIMロックされた端末や海外で販売の一部端末を除き、eSIM対応のスマホであれば利用可能。利用中の端末がeSIM対応かを確認したい場合は電話アプリで「＊＃06＃」を入力しよう。「EID」の項目が表示されればeSIMに対応している。

スマホ代が実質300円/月！

中でも大きな特徴が、動画配信サービス『U-NEXT』とのセット割引。『U-NEXT MOBILE』は月額基本料1,800円(税込)で提供されているが、『U-NEXT』月額プランまたはサッカーパックとセットで加入すると300円引き。さらに、『U-NEXT』月額プラン会員には毎月1,200ポイントが付与され、『U-NEXT MOBILE』月額基本料の支払いに充てることが可能だ。このポイントは『U-MEXT』月額プランの支払いに充てることはできないため、『U-NEXT』月額プランのポイントを持て余してしまっている方などにとっては大きな要素となる。

結果として、『U-NEXT』月額プランの毎月付与ポイントとセット割引をすべて活用して『U-NEXT MOBILE』を利用する場合、動画配信サービスとしての『U-NEXT(月額プラン：税込2,189円/月)』料金とスマホ代(20GB：税込1,800円/月)の合計が月々2,489円(税込)に。スマホ代(20GB)のみで計算すると、実質300円(税込)の負担となる。

サッカーパックとのセットは？

月額プランだけでなくプレミアリーグやラ・リーガなどが見られる『U-NEXT サッカーパック』にも『U-NEXT MOBILE』とのセットプランがあり、300円のセット割引が行われる。ただし、毎月付与される1,200ポイントは月額プランのみの特典のため、『U-NEXT サッカーパック』と『U-NEXT MOBILE』のセットプランの料金合計は月額4,100円(税込)となる。

とはいえ、『U-NEXT サッカーパック』は23歳以下限定で「サッカーパックU23年齢割」が利用可能。「サッカーパック(月額2,600円/税込)」と「U-NEXT MOBILE(月額1,800円/税込)」の両方に加入すると、合計700円引きで月額3,700円(税込)に。割引額の内訳としては、「サッカーパックU23年齢割」で400円引き、「U-NEXT MOBILE」が「サッカーパック」のセット割引で300円引きとなる。

「U-NEXT MOBILE」の加入プランおよび料金は以下の通り。

※U-NEXTモバイル通話料、SMS通信料、オプション（かけ放題など）の月額利用料は別途発生。

※ギガのストック上限は100GB。上限を超えた分は、古いギガから消失。

※充当するポイントが不足している場合は、月額料金が変動。

※U23年齢割は23歳以下の方限定で適用。

【5/11正午まで】U-NEXT MOBILE加入で3,000円分のポイントプレゼント！

株式会社U-NEXTは、2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59の期間に『U-NEXT MOBILE(20GBプラン)』の開通手続きを完了した方を対象に、3,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施。プレゼントされた3,000ポイントは、『U-NEXT MOBILE』や『U-NEXT』、『NHKまるごと見放題パック』、『DOWNTOWN+ 月額パック』の支払い、音楽・お笑い・舞台など様々なライブ配信のチケット購入、さらには映画館で使える割引クーポンとの交換など様々な用途に活用することができる。

キャンペーンで得られるポイント数をスマホ代に換算すると、『U-NEXT(月額プラン)』と『U-NEXT MOBILE』のセットで加入した際、月額基本料を実質月々300円と見なした場合の10カ月分相当。ただし、U-NEXTポイントは自動付与(月額プラン・無料トライアル)分が90日間、チャージ分が180日間の有効期限があるため、キャンペーン参加で得られるポイントによって実際に10カ月先までのスマホ代支払いが無料になるわけではない点には注意が必要だ。

キャンペーンへの参加手順は、期間中に専用ページのエントリーフォームからエントリーするだけ。エントリー後の申し込みURLからサービスへ申し込み、対象プランの開通手続きを完了させたすべての方に、3,000ポイントが付与される。

3,000ptプレゼントキャンペーン参加方法

有効なU-NEXTでログインできるかを確認。アカウントはU-NEXT31日間無料トライアルでも作成可能 キャンペーン期間中(2026年2月20日(金)～2026年5月11日(月)午前11:59)に専用ページからエントリー エントリー後に知らされる申し込みURLから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」へと申し込む 案内に従って手続きを進め、対象プランの開通手続きが完了すればもれなく3,000ポイント獲得！

※対象プラン(U-NEXT MOBILE 20GBプラン)の完了手続きはキャンペーン期間とは別に、U-NEXTが定める完了期限があります。

※利用いただいているU-NEXT アカウントによっては、U-NEXT MOBILEに申し込めない場合があります。

※U-NEXT MOBILEに関連する他のキャンペーンとの併用はできません。

※キャンペーン内容はU-NEXT判断により、予告なく変更、終了となる場合があります。

