コナー・マクレガーのUFC次戦はいつ？対戦相手は？

コナー・マクレガーが『UFC329』で次戦を迎える。
本記事では、コナー・マクレガーの次戦について対戦相手や日程・放送予定、視聴方法を紹介する。
コナー・マクレガーの次戦｜対戦相手
コナー・マクレガー(アイルランド)の次戦は、『UFC329』で行われる。
対戦相手はマックス・ホロウェイ(アメリカ合衆国)。2人の初対戦は2013年8月の『UFC Fight Night』で、その時はマクレガーが判定勝ち。今回は13年ぶりの激突となる。
スタッツ比較
|マクレガー
|スタッツ
|ホロウェイ
|22-6-0
|戦績
|27-9-0
|アイルランド
|出身
|アメリカ合衆国
|175.26cm
|身長
|180.34cm
|77.1kg
|体重
|70.29kg
|187.96cm
|リーチ
|175.26cm
|101.6cm
|レッグリーチ
|106.68cm
コナー・マクレガーの次戦｜日程
『UFC329』は、日本時間7月12日(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナで開催。ウェルター級のマクレガーvsホロウェイはメインカードの最終試合に組まれている。
各イベントの開始時刻と対戦カードは以下となっている。
メインカード(10:00開始)
|階級
|対戦カード
|ウェルター級
|コナー・マクレガー VS マックス・ホロウェイ
|ライト級
|ブノワ・サン・ドニ VS パディ・ピンブレット
|バンタム級
|コーリー・サンドヘイゲン VS マリオ・バティスタ
|フライ級
|ブランドン・ロイバル VS ロニー・カヴァナ
|ライト級
|キング・グリーン VS テランス・マッキニー
プレリム(8:00開始)
|階級
|対戦カード
|ライトヘビー級
|ニキータ・クリロフ VS ロバート・ウィテカー
|ヘビー級
|ゲイブル・スティーヴソン VS イライシャ・エリソン
|バンタム級
|コーディ・ガーブラント VS エイドリアン・ヤニェズ
|フェザー級
|ルーク・ライリー VS カイ・カマカ三世
アーリープレリム(6:00開始)
|階級
|対戦カード
|女子フライ級
|トレイシー・コルテス VS ワン・ツォン
|ミドル級
|デミアン・ピナス VS セザー・アウメイダ
|バンタム級
|ファリド・バシャラート VS ジョン・ガルザ
|ミドル級
|ライアン・ガンドラ VS ザカリー・リース
|フライ級
|アレサンドロ・コスタ VS コーディ・ダーデン
マクレガーvsホロウェイ｜放送/配信
マクレガーvsホロウェイが行われる『UFC329』は、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。U-NEXTでは、月額見放題プランでライブ配信される。U-NEXTの月額見放題プランは31日無料トライアルを実施しており、会員でなくても『UFC329』を無料で視聴できる。
|配信サービス
|ライブ配信
|料金・無料期間
|主な特徴
|U-NEXT
|全試合ライブ配信
|月額料金内・追加PPVなし
31日間無料トライアルあり
|日本語実況・解説、追いかけ再生、見逃し配信に対応
|UFC Fight Pass
|全試合ライブ配信
|プレミアムプラン
月額2,699円(税込)
|UFCやPRIDE、WECなどの過去試合アーカイブも視聴可能
U-NEXT視聴方法まとめ
前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- UFC329を視聴するだけ
※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。