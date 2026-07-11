マクレガーvsホロウェイは日本時間の何時から？

総合格闘技イベント、「UFC329」が日本時間7月12日(日)に開催され、メインイベントでコナー・マクレガーとマックス・ホロウェイが対戦する。

本記事では、マクレガーvsホロウェイの試合日程、視聴方法について紹介する。

マクレガーvsホロウェイは何時から？

マクレガーvsホロウェイが行われる『UFC329』は、日本時間7月12日(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される。

マクレガーvsホロウェイはメインカードの最終・第5試合に組まれている。メインカードは日本時間10:00開始を予定しており、マクレガーvsホロウェイは12:00前後の開始となる見込みだ。

メインカード(10:00開始)

階級 対戦カード ウェルター級 コナー・マクレガー VS マックス・ホロウェイ ライト級 ブノワ・サン・ドニ VS パディ・ピンブレット バンタム級 コーリー・サンドヘイゲン VS マリオ・バティスタ フライ級 ブランドン・ロイバル VS ロニー・カヴァナ ライト級 キング・グリーン VS テランス・マッキニー

プレリム(8:00開始)

階級 対戦カード ライトヘビー級 ニキータ・クリロフ VS ロバート・ウィテカー ヘビー級 ゲイブル・スティーヴソン VS イライシャ・エリソン バンタム級 コーディ・ガーブラント VS エイドリアン・ヤニェズ フェザー級 ルーク・ライリー VS カイ・カマカ三世

アーリープレリム(6:00開始)

階級 対戦カード 女子フライ級 トレイシー・コルテス VS ワン・ツォン ミドル級 デミアン・ピナス VS セザー・アウメイダ バンタム級 ファリド・バシャラート VS ジョン・ガルザ ミドル級 ライアン・ガンドラ VS ザカリー・リース フライ級 アレサンドロ・コスタ VS コーディ・ダーデン

対戦カードは以下の通り。

UFC329の放送/配信は？

日本時間2026年7月12日(日)に開催されるマクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。

配信サービス ライブ配信 料金・無料期間 主な特徴 U-NEXT 全試合ライブ配信 月額料金内・追加PPVなし

31日間無料トライアルあり 日本語実況・解説、追いかけ再生、見逃し配信に対応 UFC Fight Pass 全試合ライブ配信 プレミアムプラン

月額2,699円(税込) UFCやPRIDE、WECなどの過去試合アーカイブも視聴可能

U-NEXTでは、月額見放題プラン(31日間無料トライアルあり)でライブ配信される。

UFC329｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。