マクレガーvsホロウェイは日本時間の何時から？

総合格闘技イベント、「UFC329」が日本時間7月12日(日)に開催され、メインイベントでコナー・マクレガーとマックス・ホロウェイが対戦する。
本記事では、マクレガーvsホロウェイの試合日程、視聴方法について紹介する。
マクレガーvsホロウェイは何時から？
マクレガーvsホロウェイが行われる『UFC329』は、日本時間7月12日(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される。
マクレガーvsホロウェイはメインカードの最終・第5試合に組まれている。メインカードは日本時間10:00開始を予定しており、マクレガーvsホロウェイは12:00前後の開始となる見込みだ。対戦カードは以下の通り。
メインカード(10:00開始)
|階級
|対戦カード
|ウェルター級
|コナー・マクレガー VS マックス・ホロウェイ
|ライト級
|ブノワ・サン・ドニ VS パディ・ピンブレット
|バンタム級
|コーリー・サンドヘイゲン VS マリオ・バティスタ
|フライ級
|ブランドン・ロイバル VS ロニー・カヴァナ
|ライト級
|キング・グリーン VS テランス・マッキニー
プレリム(8:00開始)
|階級
|対戦カード
|ライトヘビー級
|ニキータ・クリロフ VS ロバート・ウィテカー
|ヘビー級
|ゲイブル・スティーヴソン VS イライシャ・エリソン
|バンタム級
|コーディ・ガーブラント VS エイドリアン・ヤニェズ
|フェザー級
|ルーク・ライリー VS カイ・カマカ三世
アーリープレリム(6:00開始)
|階級
|対戦カード
|女子フライ級
|トレイシー・コルテス VS ワン・ツォン
|ミドル級
|デミアン・ピナス VS セザー・アウメイダ
|バンタム級
|ファリド・バシャラート VS ジョン・ガルザ
|ミドル級
|ライアン・ガンドラ VS ザカリー・リース
|フライ級
|アレサンドロ・コスタ VS コーディ・ダーデン
UFC329の放送/配信は？
日本時間2026年7月12日(日)に開催されるマクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。U-NEXTでは、月額見放題プラン(31日間無料トライアルあり)でライブ配信される。
|配信サービス
|ライブ配信
|料金・無料期間
|主な特徴
|U-NEXT
|全試合ライブ配信
|月額料金内・追加PPVなし
31日間無料トライアルあり
|日本語実況・解説、追いかけ再生、見逃し配信に対応
|UFC Fight Pass
|全試合ライブ配信
|プレミアムプラン
月額2,699円(税込)
|UFCやPRIDE、WECなどの過去試合アーカイブも視聴可能
UFC329｜おすすめ視聴方法まとめ
前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。
『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。