UFC 329の全対戦カード・試合順｜マクレガーが出場

総合格闘技イベント、「UFC329」が日本時間7月12日(日)に開催される。

本記事では、UFC329の対戦カードや試合順、視聴方法について紹介する。

UFC329｜試合日程

『UFC329』は、日本時間7月12日(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される。

項目 内容 大会 UFC 329 開催日(日本時間) 2026年7月12日(日) アーリープレリム 6:00開始予定 プレリム 8:00開始予定 メインカード 10:00開始予定 会場 T-Mobileアリーナ(アメリカ・ラスベガス)

UFC329｜対戦カード

メインカード

階級 対戦カード ウェルター級 コナー・マクレガー VS マックス・ホロウェイ ライト級 ブノワ・サン・ドニ VS パディ・ピンブレット バンタム級 コーリー・サンドヘイゲン VS マリオ・バティスタ フライ級 ブランドン・ロイバル VS ロニー・カヴァナ ライト級 キング・グリーン VS テランス・マッキニー

プレリム

階級 対戦カード ライトヘビー級 ニキータ・クリロフ VS ロバート・ウィテカー ヘビー級 ゲイブル・スティーヴソン VS イライシャ・エリソン バンタム級 コーディ・ガーブラント VS エイドリアン・ヤニェズ フェザー級 ルーク・ライリー VS カイ・カマカ三世

アーリープレリム

階級 対戦カード 女子フライ級 トレイシー・コルテス VS ワン・ツォン ミドル級 デミアン・ピナス VS セザー・アウメイダ バンタム級 ファリド・バシャラート VS ジョン・ガルザ ミドル級 ライアン・ガンドラ VS ザカリー・リース フライ級 アレサンドロ・コスタ VS コーディ・ダーデン

UFC329｜テレビ放送・ネット配信予定

日本時間2026年7月12日(日)に開催される>マクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。

U-NEXTでは、見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能。

UFC公式の動画配信サービス『UFC Fight Pass』では、月額2,699円(税込)のプレミアムプランに加入することで視聴できる。

配信サービス ライブ配信 料金・無料期間 主な特徴 U-NEXT 全試合ライブ配信 月額料金内・追加PPVなし

31日間無料トライアルあり 日本語実況・解説、追いかけ再生、見逃し配信に対応 UFC Fight Pass 全試合ライブ配信 プレミアムプラン

月額2,699円(税込) UFCやPRIDE、WECなどの過去試合アーカイブも視聴可能

UFC329｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。