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UFC329U-NEXT
【UFC329】マクレガーvsホロウェイはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは無料体験
Yuta Tokuma

UFC 329の全対戦カード・試合順｜マクレガーが出場

UFC 329の対戦カード・試合順・視聴方法を紹介。

【7/12(日)】コナー・マクレガー出場予定！
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U-NEXT

『UFC 329：マクレガー vs. ホロウェイ 2』がU-NEXTでライブ配信！

マクレガー5年ぶりの復帰戦！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

総合格闘技イベント、「UFC329」が日本時間7月12日(日)に開催される。

【UFC329】マクレガーの最新試合はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、UFC329の対戦カードや試合順、視聴方法について紹介する。

UFC329｜試合日程

『UFC329』は、日本時間7月12日(日)にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスで開催される。

項目内容
大会UFC 329
開催日(日本時間)2026年7月12日(日)
アーリープレリム6:00開始予定
プレリム8:00開始予定
メインカード10:00開始予定
会場T-Mobileアリーナ(アメリカ・ラスベガス)

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UFC329｜対戦カード

メインカード

階級対戦カード
ウェルター級コナー・マクレガー VS マックス・ホロウェイ
ライト級ブノワ・サン・ドニ VS パディ・ピンブレット
バンタム級コーリー・サンドヘイゲン VS マリオ・バティスタ
フライ級ブランドン・ロイバル VS ロニー・カヴァナ
ライト級キング・グリーン VS テランス・マッキニー

プレリム

階級対戦カード
ライトヘビー級ニキータ・クリロフ VS ロバート・ウィテカー
ヘビー級ゲイブル・スティーヴソン VS イライシャ・エリソン
バンタム級コーディ・ガーブラント VS エイドリアン・ヤニェズ
フェザー級ルーク・ライリー VS カイ・カマカ三世

アーリープレリム

階級対戦カード
女子フライ級トレイシー・コルテス VS ワン・ツォン
ミドル級デミアン・ピナス VS セザー・アウメイダ
バンタム級ファリド・バシャラート VS ジョン・ガルザ
ミドル級ライアン・ガンドラ VS ザカリー・リース
フライ級アレサンドロ・コスタ VS コーディ・ダーデン

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UFC329｜テレビ放送・ネット配信予定

日本時間2026年7月12日(日)に開催される>マクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。

U-NEXTでは、見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能。

UFC公式の動画配信サービス『UFC Fight Pass』では、月額2,699円(税込)のプレミアムプランに加入することで視聴できる。

配信サービスライブ配信料金・無料期間主な特徴
U-NEXT全試合ライブ配信月額料金内・追加PPVなし
31日間無料トライアルあり		日本語実況・解説、追いかけ再生、見逃し配信に対応
UFC Fight Pass全試合ライブ配信プレミアムプラン
月額2,699円(税込)		UFCやPRIDE、WECなどの過去試合アーカイブも視聴可能

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UFC329｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFC329を視聴するだけ

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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