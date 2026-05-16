歴代3位出場の主将がまさかの選外…日本代表と対戦するチュニジア代表、W杯招集メンバー発表

チュニジア代表は、FIFAワールドカップ2026の招集メンバーを発表した。
3大会連続7回目のワールドカップを戦うチュニジア。本大会ではグループFに入り、15日の初戦でスウェーデンと戦う。そして、21日には日本代表と対戦し、26日の最終節ではオランダ代表と激突することになる。
初戦まで約1カ月となった中で、チュニジア代表はワールドカップの招集メンバー26名を発表。バーンリーで活躍するハンニバル・メイブリ、パリ・サンジェルマンのユースチームに所属するカリル・アヤリ、元ドイツ代表サミ・ケディラの弟であるラニ・ケディラが選出されている。
一方で、ガンバ大阪で活躍するイッサム・ジェバリは選外に。さらに、同国歴代3位となる代表通算101出場を誇り、1月のアフリカネイションズカップではキャプテンを務めた34歳MFフェルジャニ・サッシも選外となった。
■チュニジア代表 FIFAワールドカップ2026招集メンバー
▽GK
サブリ・ベン・ヘッセン（エトワール・サヘル）
アブデルモヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）
アイメン・ダハメン（CSスファクシアン）
▽DF
アリ・アブディ（ニース）
アデム・アルース（カスムパシャ）
モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）
ディラン・ブロン（セルヴェット）
ラエド・シカウイ（USモナスティール）
モウタズ・ネファティ（ノルシェーピング）
オマル・レキク（NKマリボル）
モンタサル・タルビ（ロリアン）
ヤン・ヴァレリー（ヤング・ボーイズ）
▽MF
モルタダ・ベン・ワネス（カスムパシャ）
アニス・ベン・スリマネ（ノリッジ・シティ）
イスマエル・ガルビ（アウクスブルク）
ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン）
モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ）
ハンニバル・メイブリ（バーンリー）
エリース・スキリ（フランクフルト）
▽FW
エリアス・アシュリ（コペンハーゲン）
ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン）
フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）
ラヤン・エルルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス）
ハゼム・マストゥーリ（ディナモ・マハチカラ）
エリアス・サード（ハノーファー）
セバスティアン・トゥネクティ（セルティック）