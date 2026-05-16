歴代3位出場の主将がまさかの選外…日本代表と対戦するチュニジア代表、W杯招集メンバー発表

チュニジア代表は、FIFAワールドカップ2026の招集メンバーを発表した。

3大会連続7回目のワールドカップを戦うチュニジア。本大会ではグループFに入り、15日の初戦でスウェーデンと戦う。そして、21日には日本代表と対戦し、26日の最終節ではオランダ代表と激突することになる。

初戦まで約1カ月となった中で、チュニジア代表はワールドカップの招集メンバー26名を発表。バーンリーで活躍するハンニバル・メイブリ、パリ・サンジェルマンのユースチームに所属するカリル・アヤリ、元ドイツ代表サミ・ケディラの弟であるラニ・ケディラが選出されている。

一方で、ガンバ大阪で活躍するイッサム・ジェバリは選外に。さらに、同国歴代3位となる代表通算101出場を誇り、1月のアフリカネイションズカップではキャプテンを務めた34歳MFフェルジャニ・サッシも選外となった。

■チュニジア代表 FIFAワールドカップ2026招集メンバー

▽GK

サブリ・ベン・ヘッセン（エトワール・サヘル）

アブデルモヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）

アイメン・ダハメン（CSスファクシアン）

▽DF

アリ・アブディ（ニース）

アデム・アルース（カスムパシャ）

モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）

ディラン・ブロン（セルヴェット）

ラエド・シカウイ（USモナスティール）

モウタズ・ネファティ（ノルシェーピング）

オマル・レキク（NKマリボル）

モンタサル・タルビ（ロリアン）

ヤン・ヴァレリー（ヤング・ボーイズ）

▽MF

モルタダ・ベン・ワネス（カスムパシャ）

アニス・ベン・スリマネ（ノリッジ・シティ）

イスマエル・ガルビ（アウクスブルク）

ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン）

モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ）

ハンニバル・メイブリ（バーンリー）

エリース・スキリ（フランクフルト）

▽FW

エリアス・アシュリ（コペンハーゲン）

ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン）

フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）

ラヤン・エルルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス）

ハゼム・マストゥーリ（ディナモ・マハチカラ）

エリアス・サード（ハノーファー）

セバスティアン・トゥネクティ（セルティック）