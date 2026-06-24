【6/26】チュニジアvsオランダの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループFではチュニジアとオランダが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループF第2節となるチュニジアvsオランダの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

チュニジアvsオランダ｜キックオフ時間

チュニジアvsオランダ｜チームニュース＆予想スタメン

試合の見どころ

チュニジアは木曜日にアローヘッド・スタジアムに到着するが、グループF突破の望みはすでに絶たれており、2026年ワールドカップのグループリーグ最終戦でオランダと対戦する。オランダはグループ首位の座を狙っている。

オランダは第2節でスウェーデンを5対1で圧倒し、容赦ない攻撃を見せつけた。5分、17分、47分、54分にゴールを決め、終盤にも5点目を追加。ロナルド・クーマン監督率いるチームは、2026年ワールドカップ初勝利を華々しく飾った。ブライアン・ブロビーは前線での体格を生かし、先制点となる2ゴールを決めてオランダの緊張を和らげた。その後、コーディ・ガクポが2ゴールを追加し、スウェーデンのアンソニー・エランガが1点を返した後、途中出場のクリセンシオ・サマーフィルが試合終盤にダメ押しのゴールを決めた。

現在グループFで勝ち点4を獲得し、得失点差でも日本（こちらも勝ち点4）を上回って首位に立つオランダ代表は、決勝トーナメント進出まであと1勝というところまで来ている。チュニジアに勝利すればグループ首位が確定する可能性が高く、それ以外の結果であれば2位に甘んじることになるだろう。オランダは自信を持ってこの試合に臨むだろう。オランダはカルタゴの鷲との対戦で3戦無敗（1勝2分）であり、ワールドカップではアフリカのチームに一度も負けたことがない（4勝1分）。優位な状態でチュニジア戦に挑むことになるだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。