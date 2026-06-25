FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月26日(金)に開催されるグループF組第3節でチュニジアとオランダが対戦する。

本記事では、チュニジアvsオランダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

チュニジア対オランダ｜試合日程・キックオフ時間

グループリーグF組第3節のチュニジアvsオランダは、日本時間6月26日(金)にアメリカ・ミズーリ州にあるカンザスシティ・スタジアムで開催される。

大会：FIFAワールドカップ2026 グループF組第3節

日時：2026年6月26日(金):00キックオフ／日本時間

対戦：チュニジア vs オランダ

会場：カンザスシティ・スタジアム（アメリカ）

チュニジア対オランダ｜地上波中継・BSテレビ放送・ネット配信

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