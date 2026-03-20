W杯で日本代表と対戦するチュニジア代表の3月代表戦のメンバー決定…元ドイツ代表ケディラの弟が初招集

チュニジア代表の3月のインターナショナルブレイクを戦うメンバーが決定した。

ワールドカップアフリカ予選を勝ち上がって本戦出場を決めたチュニジア。グループステージではグループFに入り、日本やオランダ、欧州予選プレーオフのパスB勝者と対戦する。今回のインターナショナルブレイクでは28日にハイチ、31日にカナダと対戦する。

1月に就任したサブリ・ラムシの下で迎える最初の代表戦を前に19日にメンバーが決定。バーンリーのハンニバル・メイブリ、フランクフルトのエリエス・スキリらが順当に選出された。また、元ドイツ代表MFサミ・ケディラの実弟ラニ・ケディラが今回初めてチュニジア代表の招集されている。

チュニジア代表のメンバーは以下の通り。

▼GK

サブリ・ベン・ハッセン （エトワール・サヘル）

アブデルモウヒブ・シャマフ （クラブ・アフリカン）

アイメン・ダハマン （スファクシアン）

ヌーレディン・ファルハト （スタッド・チュニジアン）

▼DF

アリ・アブディ （ニース／フランス）

アデム・アルース （カスムパシャ／トルコ）

モハメド・アミン・ベン・ハミダ （エスペランス）

モルタダ・ベン・ウアネス （カスムパシャ／トルコ）

ラエド・シカウイ （モナスティール）

アラー・グラム （シャフタール・ドネツク／ウクライナ）

モウタズ・ナフェッティ （ノルシェーピング／スウェーデン）

オマル・レキク （マリボル／スロベニア）

ヤン・ヴァレリー （ヤングボーイズ／スイス）

ガイス・ザールーニ （エトワール・サヘル）

▼MF

アニス・ベン・スリマネ （ノリッジ・シティ／イングランド）

イスマエル・ガルビ （アウクスブルク／ドイツ）

ラニ・ケディラ （ウニオン・ベルリン／ドイツ）

ハジ・マフムード （ルガーノ／スイス）

ハンニバル・メイブリ （バーンリー／イングランド）

エリエス・スキリ （フランクフルト／ドイツ）

▼FW

カリル・アヤリ （パリ・サンジェルマン／フランス）

オマル・ベン・アリ （スファクシアン）

ルアイ・ベン・ファルハト （カールスルーエ／ドイツ）

フィラス・シャウアト （クラブ・アフリカン）

ラヤン・エルルミ （バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）

サイファラー・ルタイエフ （グロイター・フュルト／ドイツ）

ハゼム・マストゥーリ （ディナモ・マハチカラ／ロシア）

エリアス・サード （ハノーファー／ドイツ）

アニス・サイディ （サンディエゴFC／アメリカ）

セバスティアン・トゥネクティ （セルティック／スコットランド）