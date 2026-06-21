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japan Getty Images
Kyoya Saito

日本代表、チュニジア戦へスタメン発表！初戦から4名を変更、伊東純也や田中碧が先発

日本
チュニジア 対 日本
チュニジア
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表がチュニジア戦へスタメン発表した。

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日本代表が北中米ワールドカップ・グループF第2節チュニジア代表戦に向けてスターティングメンバーを発表した。

初戦のオランダ戦では追いついて2-2のドローに持ち込んだ日本。一方で、チュニジアはスウェーデンに1-5と大敗を喫し、エルヴェ・ルナール監督の招聘を発表した。

大会中の監督交代によりチュニジア対策が困難となる中、森保一監督はオランダ戦から5名を変更。鎌田大地と佐野海舟は引き続き先発となった一方、シャドーには伊東純也らを起用。最終ラインには冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉が並んだ。

また、負傷した久保建英はメンバー外となった。

スタメンは以下の通り。

ワールドカップ
チュニジア crest
チュニジア
TUN
日本 crest
日本
JPN

GK

1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）

DF

4 板倉滉（アヤックス/オランダ）

22 冨安健洋（アヤックス/オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）

MF

15 鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）

10 堂安律（フランクフルト/ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）

24 佐野海舟（マインツ/ドイツ）

7 田中碧（リーズ/イングランド）

14 伊東純也（ゲンク/ベルギー）

FW

18 上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

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