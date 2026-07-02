トッテナム、クラブ史上最高額でM・フェルナンデス獲得！移籍金は182億円に

トッテナムがウェストハムのMFマテウス・フェルナンデスを獲得したことを発表した。

フェルナンデスは過去2シーズン、プレミアリーグのサウサンプトンとウェストハムでプレーしたが、両クラブともチャンピオンシップに降格した。そのため、今夏にはマンチェスター・ユナイテッドなども獲得に興味を寄せていたが、トッテナムが争奪戦を制した。報道によると、移籍金は8500万ポンド（約182億5000万円）でクラブ史上最高額となる。

「次のステップにとてもワクワクしている」とフェルナンデスは語った。

「スパーズは巨大なクラブで、監督の存在が私が加入を決めた大きな理由の一つだ。話をした時、とても特別な時間だった。私たちはサッカーに対する考え方が同じなんだ。強いチームとして、闘志とエネルギーを持ってピッチに立ち、すべての試合に勝つことを目指す」

トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は「マテウスには長い間敬意を抱いてきた。なぜなら、彼はボール扱いの巧みさと、我々が目指すプレースタイルにおいて非常に重要な激しさと知性を兼ね備えているからだ」と話す。

「彼は若いものの、すでにプレミアリーグで豊富な経験を積んでおり、このレベルで質の高い安定したプレーを見せている。マテウスはプレッシャーの中でも落ち着いてプレーでき、ボールを前線に運び、チームのために懸命に働き、困難な状況でも結果を出せる勇気を持っている。ここは彼が成長を続ける上で理想的な環境だと信じている」

なお、トッテナムはサンドロ・トナーリ獲得に近づいており、トナーリ移籍によって再度クラブ史上最高額は更新される見込みだ。