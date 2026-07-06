【7/8】スイスvsコロンビアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド16ではスイスとコロンビアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド16となるスイスvsコロンビアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スイスvsコロンビア｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ BC Place Vancouver

スイスvsコロンビア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

2026年ワールドカップが ますます盛り上がる中 、スイスは火曜日にバンクーバーのBCプレイスで行われるラウンド16でコロンビアと対戦する予定だ。

ムラト・ヤキン率いるスイスは、ワールドカップ初戦でカタールと1対1の引き分けに終わり、精彩を欠いたスタートを切ったが、その後調子を取り戻し、今週の決戦では4連勝を目指している。Aチームは、初戦の引き分けという残念な結果に続き、6月18日にボスニア・ヘルツェゴビナを4-1で破った。この試合は、途中出場のヨハン・マンザンビとルベン・バルガスの活躍により劇的な展開となり、74分以降に5ゴールすべてが生まれた。 そのパフォーマンスを踏まえ、ヤキン監督は共同開催国カナダとの最終戦（2-1で勝利）でマンザンビとバルガスを先発起用することを決定し、その結果、チームはグループB首位通過で決勝トーナメント進出を決めた。 この2人は、金曜日に行われたスイスのアルジェリア戦でのノックアウト勝ちにも貢献しており、20歳のミッドフィールダーは特に目立った活躍を見せ、試合開始わずか10分でブリーエル・エンボロの先制点をアシストした。

一方、ネストル・ロレンソ率いるコロンビア代表は、直近6試合で5勝1分けという好成績を収めており、火曜日の試合に向けて意気込んでいるだろう。 その期間中唯一の引き分けは、グループリーグ最終戦でクリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルと0-0で引き分けた試合だった。もしダビンソン・サンチェスのロスタイムのゴールがオフサイドと判定されていなければ、この試合も勝利に終わっていたかもしれない。 いずれにせよ、ロレンソ率いるチームはグループKを首位で通過し、決勝トーナメント32強でガーナと対戦することになった。試合は1-0で勝利を収めたが、キックオフ直後にジョン・コルドバが負傷退場するというアクシデントに見舞われたものの、チームはこの結果に満足しているだろう。

コロンビア代表に関しては、ストライカーのジョン・コルドバが欠場する。彼はガーナとの決勝トーナメント1回戦の序盤でハムストリングを痛め、ワールドカップの残りの試合を欠場することになった。しかし、ルイス・スアレスはその日、39歳の彼に代わって途中出場し、決勝点をアシストしたため、火曜日の試合では彼が先発出場すると予想される。

両チームの近況

両チームの対戦成績

SUI Last match COL 0 勝利 0 引分け 1 Win コロンビア 3 - 1 スイス 1 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位

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