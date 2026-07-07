Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

スイスが72年ぶりのW杯ベスト8へ！コロンビアとのPK戦制す

スイス 対 コロンビア
スイス
コロンビア
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】スイスとコロンビアが対戦した。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

ワールドカップラウンド16が行われ、スイスとコロンビアが対戦した。

序盤から堅い試合展開に。21分にはハメス・ロドリゲスからプエルタにわたりシュートを放つが、GKコーベルがセーブした。逆に30分にはスイスのリーダーが厳しい角度からゴールを捉えるが、GKバルガスが防いだ。直後にもダン・エンドイェがムニョスをかわしてシュートに至るが、再びGKがセーブした。

前半をスコアレスで終えると、53分にスイスにチャンス。FKをリーダーが直接狙うが、左足のシュートは惜しくも外側サイドネットに弾かれた。コロンビアも個人技から反撃。60分、ルイス・ディアスが個人技から反転シュートでゴールを狙うも、シュートは力なくGKにキャッチされた。

コロンビアはハメスらを下げ、キンテーロらを投入した。82分にはリチャルド・リオスとクチョ・エルナンデスを入れ、前線に変化をつけた。しかし、終盤に入っても両チームともにチャンスはなく、スコアレスのまま延長戦に突入した。

99分にはコロンビアのコーナーキックからルクミが頭で合わせるが、至近距離からのクロスバーに直撃。この試合最大のチャンスを逃した。直後にもカンパスがロングシュートを放つが、GKコーベルが横っ飛びでセーブした。

ワールドカップ
アルゼンチン crest
アルゼンチン
ARG
スイス crest
スイス
SUI

負けじとスイスもゴールに近づく。104分、アムドゥニがエリア内から振り向きざまに右足を振り抜く。ゴール右を狙ったシュートはGKバルガスが素早い反応で弾き出した。延長後半もゴールは生まれずPK戦へと決着は委ねられた。

コロンビアは2人目のサンチェスのシュートがバーに直撃。スイスも3人目のマヌエル・アカンジが枠外に外し、2-2のタイスコアに。それでも、4人目のクチョ・エルナンデスのキックをコーベルが完璧にセーブ。スイスは4人目、5人目が確実に成功させ、1954年以来のベスト8進出を決めた。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー