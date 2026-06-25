スウェーデンが日本代表戦へスタメン発表…ギェケレシュとイサクがともに先発

スウェーデン代表が北中米ワールドカップ・グループF第3節日本代表戦に向けてスターティングメンバーを発表した。

ワールドカップ初戦ではチュニジア相手に5-1と大勝発進となったスウェーデン。しかし、第2節のオランダ戦では力の差を見せつけられ、1-5と大敗。アレクサンデル・イサクとヴィクトル・ギェケレシュの2トップも不発に終わった。

第3節の日本戦を前にグラハム・ポッター監督は「守備面ではチームとしてコンパクトにまとまる必要がある。日本は連携が取れていて、組織的で、息がぴったり合っている」とコメントし、布陣の変更を示唆していた。

しかし、日本代表戦のスタメンでもイサクとアレクサンデル・イサクが再び2トップとなり、アンソニー・エランガも先発に起用された。

スタメンは以下の通り。

GK

1 ヤコブ・ゼッターストロム

DF

2 グスタフ・ラゲルビエルケ

3 ヴィクトル・リンデロフ

4 イサク・ヒエン

MF

5 ガブリエル・グズムンドソン

11 アンソニー・エランガ

18 ヤシン・アヤリ

21 アレクサンダー・ベルンハルトソン

24 エリオット・ストラウド

FW

9 アレクサンデル・イサク

17 ヴィクトル・ギェケレシュ