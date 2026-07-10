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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

メリーノが2試合連続決勝弾でスペインが16年ぶり4強入り！ベルギーはクルトワ負傷で投入のGKが痛恨ミス

スペイン 対 ベルギー
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【欧州・海外サッカー ニュース】スペインがベスト4入りを果たした。

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ワールドカップ準々決勝が行われ、スペインとベルギーが対戦した。

スペインはラミン・ヤマル、ロドリ、ダニ・オルモらが先発。ファビアンがスタメンに入り、ペドリはベンチスタートとなった。ベルギーもケヴィン・デ・ブライネ、レアンドロ・トロサール、ジェレミー・ドクが二列目に並んだ。

序盤からスペインがボールを支配し、ベルギーもドクを起点に突破口を開こうと試みる。21分にはスペインのハイプレスからヤマルがシュートに至ったが、枠を捉えきれなかった。

それでも30分、右サイドからポロがクロス。ダニ・オルモのシュートはGKティボー・クルトワがセーブするも、ファビアンが押し込んでネットを揺らした。ベルギーはなかなか好機を作り出せずにいたが、41分にワンチャンスを活かす。ティモシー・カスターニュが右からピンポイントクロスを上げると、シャルル・デ・ケテラーレが頭で叩き、貴重な同点弾を挙げた。2試合で3ゴール目となっている。

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後半に入りスペインが積極的な入り。48分にはオフサイドになりながらもヤマルがクルトワと1対1になり、シュートはクルトワがセーブした。52分にもエリア内の混戦からこぼれ球をヤマルが左足で狙うも、ディフレクトして枠外へと外れた。

55分にもドクが左サイドでの連携で完璧に突破。折り返しはブロックされるも、デ・カイペルが左足を強振。シュートは惜しくも外側のサイドネットに嫌われた。劣勢のベルギーは60分にアクセル・ヴィツェル、ロメル・ルカクら3人を入れ、ドクは左サイド、デ・ケテラーレが右サイドに回った。

62分には右で起点を作ったヤマルが斜めのパスを送ると、走り込んだミケル・オヤルサバルがシュート。クルトワが正面でしっかりとセーブした。72分にはクルトワにアクシデント。負傷した様子を見せ、GKセネ・ラメンスがピッチに投入された。

86分にはイエローカードを受けたデ・ブライネがサーレマーケルスと交代。一方のスペインもポルトガル戦で決勝点を挙げたミケル・メリーノを入れ勝負に出る。すると、88分に動く。パウ・クバルシが強烈なミドルシュートを放つと、GKラメンスがファンブル。メリーノが押し込み、勝ち越し点を挙げた。

アディショナルタイムにはサーレマーケルスが抜け出しGKをかわす。クロスを送るも、ラポルトがクリアしGKがキャッチした。スペインが2-1と勝利し、2010年大会以来のベスト4進出となった。

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