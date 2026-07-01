【7/3】スペインvsオーストリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではスペインとオーストリアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるスペインvsオーストリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スペインvsオーストリア｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Los Angeles Stadium

スペインvsオーストリア｜チームニュース＆予想スタメン

試合の見どころ

ポルトガルまたはクロアチアとの注目の決勝トーナメント1回戦への出場権をかけて戦うスペインとオーストリアは、 2026年ワールドカップの決勝トーナメント3回戦で、木曜日の夜、SoFiスタジアムで激突する。

マルセロ・ビエルサ率いるウルグアイを破り、決勝トーナメント進出を決めたスペイン代表は、最終節でアレックス・バエナの決勝ゴールにより南米のライバル国を1-0で下したが、主役の座を奪ったのはデ・ラ・フエンテ監督率いる守備陣だった。 スペインは北米でのこれまでの試合で100％の無失点記録を達成しているだけでなく、欧州王者である彼らは前半に一度も枠内シュートを許しておらず、過去5回のワールドカップの試合で6本以上のシュートを許したことがない。これは1966年以降、2022年のアルゼンチンに次いで2チームしかない快挙である。スペイン代表の驚異的な無敗記録は、PK戦での敗北を除き、全大会を通じて34試合に達し、2007年から2009年にかけて樹立した代表チーム記録の35試合にあと1試合と迫るとともに、歴代最高記録にもあと一歩のところまで迫っている。

得失点差で同じく勝ち上がったアルジェリアを上回り2位の座を確保したオーストリアは、ワールドカップの歴史に名を刻むことを自覚して決勝トーナメントに臨む。後半アディショナルタイムにリードを許しながらも、ワールドカップの試合で敗北を免れた史上初のチームとなったのだ。オーストリアがスペインに最後に勝利したのは、1990年の親善試合で3対2で勝利した時で、これも前世紀まで遡る必要がある。しかし、この2つのヨーロッパのライバル国が対戦したのは2009年以来で、その時はダビド・ビジャが2得点を挙げ、スペインが5-1で圧勝した。

スペインの守備陣の粘り強さは、理想的なタイミングで発揮された。というのも、デ・ラ・フエンテ監督は、攻撃陣のイェレミー・ピノ（肩）、ニコ・ウィリアムズ（内転筋）、ビクトル・ムニョス（太もも）の負傷により苦境に立たされており、彼らは全員、決勝トーナメント32強の試合を欠場する恐れがあるからだ。リヴァプール移籍が決まっているムニョスが出場できる可能性が最も高いようだが、バエナはウルグアイ戦で決定的なゴールを決めた後、左サイドのポジションを譲るべきではない。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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