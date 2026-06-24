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【6/25】南アフリカvs韓国の予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

南アフリカ 対 大韓民国
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FIFAワールドカップ グループA第3節、南アフリカvs韓国の予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループA第3節となる南アフリカvs韓国の予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

南アフリカvs韓国｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 A
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南アフリカvs韓国｜チームニュース＆予想スタメン

南アフリカ vs 大韓民国 予想スタメン

南アフリカHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestKOR
1
ロンウェン・ウィリアムズ
21
I. Okon
20
クリソ・ムダウ
6
A. Modiba
14
M. Mbokazi
13
スフェフェロ・シトホール
23
J. Adams
5
T. Mbatha
7
O. Appollis
15
I. Rayners
12
T. Maseko
1
キム・スンギュ
2
イ・ハンボム
4
キム・ミンジェ
3
イ・ギヒョク
6
ファン・インボム
8
ペク・スンホ
10
イ・ジェソン
22
ソル・ヨンウ
15
キム・ムンファン
19
イ・ガンイン
7
ソン・フンミン

3-4-2-1

KORAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウーゴ・ブロース

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ホン・ミョンボ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

南アフリカはグループA最下位の勝ち点1でこの試合に臨む。決勝トーナメント進出には勝利が不可欠だ。韓国は勝ち点3で2位につけており、決勝トーナメント進出には少なくとも引き分けが必要だ。

ワールドカップ
南アフリカ crest
南アフリカ
RSA
大韓民国 crest
大韓民国
KOR

南アフリカは2010年の自国開催以来初めてワールドカップに復帰したが、このレベルでのレベルアップは明らかだ。初戦でメキシコに0-2で敗れた後、チェコと1-1の引き分けに持ち込んだものの、M・ンツェキ監督率いるチームは180分間の試合でわずか1得点しか挙げておらず、今大会ですでに1勝を挙げている韓国と対戦する。南アフリカにとって、大胆な攻撃は必須であり、得失点差を考えると引き分けでは不十分だろう。

ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、チェコに2-1で勝利して大会をスタートさせたものの、メキシコに0-1で敗れた。2試合で勝ち点3を獲得し、ホン監督率いるチームは有利な立場にあるが、ワールドカップのノックアウト方式の試合では、何事も当然のこととは限らない。韓国は試合のペースをコントロールし、順位表でのリードを守り、ソン・フンミンのスピードを生かしたカウンター攻撃で、南アフリカの攻撃参加の隙を突くことを目指すだろう。緊迫した接戦が予想されるが、最終局面における韓国の個々の選手の質の高さが、彼らに大きなアドバンテージをもたらすだろう。

両チームの近況

RSA
-直近成績

ゴールを許す
3/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

KOR
-直近成績

ゴールを許す
8/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

順位

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