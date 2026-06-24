【6/25】南アフリカvs韓国の予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループAでは南アフリカと韓国が対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループA第3節となる南アフリカvs韓国の予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

南アフリカvs韓国｜キックオフ時間

南アフリカvs韓国｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

南アフリカはグループA最下位の勝ち点1でこの試合に臨む。決勝トーナメント進出には勝利が不可欠だ。韓国は勝ち点3で2位につけており、決勝トーナメント進出には少なくとも引き分けが必要だ。

南アフリカは2010年の自国開催以来初めてワールドカップに復帰したが、このレベルでのレベルアップは明らかだ。初戦でメキシコに0-2で敗れた後、チェコと1-1の引き分けに持ち込んだものの、M・ンツェキ監督率いるチームは180分間の試合でわずか1得点しか挙げておらず、今大会ですでに1勝を挙げている韓国と対戦する。南アフリカにとって、大胆な攻撃は必須であり、得失点差を考えると引き分けでは不十分だろう。

ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、チェコに2-1で勝利して大会をスタートさせたものの、メキシコに0-1で敗れた。2試合で勝ち点3を獲得し、ホン監督率いるチームは有利な立場にあるが、ワールドカップのノックアウト方式の試合では、何事も当然のこととは限らない。韓国は試合のペースをコントロールし、順位表でのリードを守り、ソン・フンミンのスピードを生かしたカウンター攻撃で、南アフリカの攻撃参加の隙を突くことを目指すだろう。緊迫した接戦が予想されるが、最終局面における韓国の個々の選手の質の高さが、彼らに大きなアドバンテージをもたらすだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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