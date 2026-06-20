セネガルが“大混乱”…監督は未契約状態？選手ボーナスや食事面でも問題発生か

FIFAワールドカップ2026を戦うセネガル代表だが、代表チーム内は極度の緊張状態に陥っているようだ。





3大会連続4度目のワールドカップを戦うセネガル。アフリカ・ネーションズカップを制覇してから（後に優勝は取り消し）約半年、グループIの初戦は優勝候補フランス相手に奮闘しながらも1-3で敗れた。22日に行われる第2節ノルウェー戦では、ノックアウトステージ進出のためにも勝利が必要な状況となっている。





そんなセネガルだが、代表チーム内は極度の緊張状態に陥っている模様。フランス『RMC Sports』によると、選手へのボーナスや食事面、そしてパペ・ティアウ監督の契約を巡って混乱に包まれているという。





同メディアは、最もデリケートな問題としてティアウ監督の契約について指摘。『RMC Sports』の取材によると、ティアウ監督は未だセネガルサッカー連盟との契約書に正式にサインしていないとのこと。この問題は早急に解決する必要があるものの、両者の話し合いは難航しており、連盟内部は指揮官との間の緊張関係や険悪な関係が露呈するのを避けたい姿勢を見せているという。しかし『RMC Sports』は、監督が契約書にサインしないまま活動することはFIFAの規則上問題となる可能性があり、今後は法務委員会が介入する可能性もあると報じている。





さらに『RMC Sports』は、アフリカサッカー連盟が支払ったアフリカ・ネーションズカップのボーナスに関して、未だ選手たちが受け取っていないとも報道。加えて、チームはニュー・ブランズウィック州のホテルで合宿を行っているものの、食事がプロアスリートの要求するレベルに達しておらず、選手たちが失望しているとのこと。そのため、一部の選手たちは外部プラットフォームを使用して食事を注文しているとも伝えられている。





ノルウェー戦の結果次第では、グループリーグ敗退の可能性もあるセネガル。大一番を控える中で、大きな混乱が発生しているようだ。