【6/27】セネガルvsイラクの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループIではセネガルとイラクが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループI第3節となるセネガルvsイラクの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

セネガルvsイラク｜キックオフ時間

セネガルvsイラク｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

2026年ワールドカップのグループI最終戦となるイラク戦で勝利が必要なセネガルは、金曜日にBMOフィールドで行われるこの試合に臨むにあたり、上位8チームのうちの1つとして3位以内に入らなければならないというプレッシャーを十分に認識しているだろう。

アフリカで2番目にランキングの高いチームは、大会前の優勝候補の1つであるフランスや、おそらく大会最高のセンターフォワードを擁するノルウェーと対戦しなければならなかったが、それでもテランガのライオンズはこれらの対戦から何らかの成果を得られると期待されていた。クリバリのミスが目立った試合の後、セネガルはグループリーグ最終戦を前に、3位チーム12チーム中最下位に沈んでいる。イラクに圧倒的な勝利を収め、最初の決勝トーナメントに進出する可能性を高めることが求められる。

メソポタミアのライオンズはノルウェー（4-1）とフランス（3-0）に敗れた試合でわずか1得点しか挙げていないが、グレアム・アーノルド監督率いるチームはセネガルの最近の失点傾向をよく認識しているだろう。ティアウ監督率いるセネガルは、公式戦と親善試合を合わせた直近4試合のうち3試合で3失点しており、その間無失点に抑えたのはサウジアラビアとの0-0の引き分けのみである。セネガルよりもさらに悪い状況にある彼らの勝ち上がりは、特に得失点差がマイナス6であることを考えると、自分たちの手には負えない。つまり、グループIの最初の2試合で大敗を喫した後では、勝ち点を最大にしても十分ではないかもしれない。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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