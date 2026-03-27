「本当に良いチーム」日本代表戦へスコットランド代表指揮官「我々にとって厳しい試合になる」

スコットランド代表のスティーヴ・クラーク監督は、日本代表戦に向けてコメントした。

2026年ワールドカップ欧州予選を勝ち上がり、7大会28年ぶりの本戦出場権を獲得したスコットランド。6月に北中米で開催される本戦を前にした最後のインターナショナルブレイクでチームは28日に日本、31日にコートジボワールと対戦する。

28日に行われるハムデン・パークでの日本戦を前にしたプレスカンファレンスでクラーク監督は「代表チームでのすべての試合は重要な試合であるべきで、3月の2試合は夏への準備と言う面でもとても重要だ」と話し、日本戦に向けて続けた。

「異なる大陸の2つのトップクオリティのチームと対戦することは、それぞれ異なる難しさがある。特に日本戦はそうだ。とても興味深いプレースタイルのチームだ。準備の中で彼らのプレーを見たが、彼らのプレースタイルや試合へのアプローチの仕方を含め、彼らは本当に良いチームだと感じたから、我々にとって厳しい試合になるだろう」

「いくつか異なる点、チーム内で1、2人ほど違う選手を起用するかもしれないが、自分たちが前向きな気持ちを持ち続けられるポジティブな結果を求めたい。もちろん、シーズンのこの時期に長期離脱から戻ってきた選手や、軽いケガを抱えている選手も多くいるから、いくつかの選手起用は少し驚きのものになるかもしれない。しかし、私の仕事は、選手たちがこれらの試合を良い状態で終え、クラブでのシーズン終盤、そして夏に向けて万全な状態でいられるようにすることだ」