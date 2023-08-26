【8月28日】高校日本代表vs大学日本代表のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜侍ジャパンU-18壮行試合

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侍ジャパンU-18壮行試合、高校日本代表対大学日本代表の日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

侍ジャパンU-18壮行試合『高校日本代表vs大学日本代表』が8月28日(月)に東京ドームで開催される。

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本記事では、高校日本代表vs大学日本代表の日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

高校日本代表vs大学日本代表｜試合日程・開始時間

侍ジャパンU-18は、8月31日に開幕する「第31回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」に出場する。大会前の壮行試合として、8月28日に東京ドームで大学日本代表と対戦する。

  • 大会：侍ジャパンU-18壮行試合
  • 日時：2023年8月28日(月) 18:00開始
  • カード：高校日本代表 vs 大学日本代表
  • 試合会場：東京ドーム

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高校日本代表vs大学日本代表｜放送・配信予定

高校日本代表vs大学日本代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。

試合日放送配信
8/28(月)18:00・BS-TBS [18:00-20:54]
J SPORTS 1 [17:30-試合終了]		J SPORTS(Amazon無料視聴可能)
・J SPORTSオンデマンド

高校日本代表vs大学日本代表｜無料視聴方法

侍ジャパンU-18壮行試合、高校日本代表vs大学日本代表は、Amazonプライムビデオチャンネル『J SPORTS』で視聴できる。

同チャンネルは14日間の無料トライアル期間を設けており、お試し期間内でも試合の視聴が可能となっている。

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Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

高校日本代表vs大学日本代表｜出場メンバー

■高校日本代表｜招集メンバー

選手名守備位置在籍
11 武田陸玖投手山形中央高
15 高橋煌稀投手仙台育英高
13 木村優人投手霞ケ浦高
16 安田虎汰郎投手日大三高
17 矢野海翔投手大垣日大高
10 中山優月投手智弁学園高
18 前田悠伍投手大阪桐蔭高
19 森煌誠投手徳島商高
14 東恩納蒼投手沖縄尚学高
12 尾形樹人捕手仙台育英高
27 新妻恭介捕手浜松開誠館高
22 寺地隆成捕手明徳義塾高
4 山田脩也内野手仙台育英高
7 高中一樹内野手聖光学院高
2 緒方漣内野手横浜高
5 森田大翔内野手履正社高
1 小林隼翔内野手広陵高
23 橋本航河外野手仙台育英高
26 丸田湊斗外野手慶応高
8 知花慎之助外野手沖縄尚学高
30 馬淵史郎監督明徳義塾高

■大学日本代表｜招集メンバー

選手名ポジション在籍
11 下村海翔投手青山学院大
12 木村仁投手九州共立大
14 細野晴希投手東洋大
16 常廣羽也斗投手青山学院大
17 蒔田稔投手明治大
18 草加勝投手亜細亜大
19 岩井俊介投手名城大
21 武内夏暉投手國學院大
23 上田大河投手大阪商業大
29 古謝樹投手桐蔭横浜大
20 宮崎恭輔捕手慶應義塾大
22 有馬諒捕手関西大
27 進藤勇也捕手上武大
7 熊田任洋内野手早稲田大
10 辻本倫太郎内野手仙台大
25 上田希由翔内野手明治大
5 佐々木泰内野手青山学院大
6 宗山塁内野手明治大
4 宮下朝陽内野手東洋大
1 中島大輔外野手青山学院大
8 天井一輝外野手亜細亜大
9 宮崎一樹外野手山梨学院大
2 西川史礁外野手青山学院大
24 渡部聖弥外野手大阪商業大
30 大久保哲也監督九州産業大

※2023年8月26日時点。出場選手は変更となる可能性あり。

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