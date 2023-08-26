侍ジャパンU-18壮行試合『高校日本代表vs大学日本代表』が8月28日(月)に東京ドームで開催される。
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本記事では、高校日本代表vs大学日本代表の日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。
高校日本代表vs大学日本代表｜試合日程・開始時間
侍ジャパンU-18は、8月31日に開幕する「第31回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」に出場する。大会前の壮行試合として、8月28日に東京ドームで大学日本代表と対戦する。
- 大会：侍ジャパンU-18壮行試合
- 日時：2023年8月28日(月) 18:00開始
- カード：高校日本代表 vs 大学日本代表
- 試合会場：東京ドーム
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高校日本代表vs大学日本代表｜放送・配信予定
高校日本代表vs大学日本代表のテレビ放送予定・ネットライブ配信スケジュールは以下の通り。
|試合日
|放送
|配信
|8/28(月)18:00
|・BS-TBS [18:00-20:54]
・J SPORTS 1 [17:30-試合終了]
|・J SPORTS(Amazon無料視聴可能)
・J SPORTSオンデマンド
高校日本代表vs大学日本代表｜無料視聴方法
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高校日本代表vs大学日本代表｜出場メンバー
■高校日本代表｜招集メンバー
|選手名
|守備位置
|在籍
|11 武田陸玖
|投手
|山形中央高
|15 高橋煌稀
|投手
|仙台育英高
|13 木村優人
|投手
|霞ケ浦高
|16 安田虎汰郎
|投手
|日大三高
|17 矢野海翔
|投手
|大垣日大高
|10 中山優月
|投手
|智弁学園高
|18 前田悠伍
|投手
|大阪桐蔭高
|19 森煌誠
|投手
|徳島商高
|14 東恩納蒼
|投手
|沖縄尚学高
|12 尾形樹人
|捕手
|仙台育英高
|27 新妻恭介
|捕手
|浜松開誠館高
|22 寺地隆成
|捕手
|明徳義塾高
|4 山田脩也
|内野手
|仙台育英高
|7 高中一樹
|内野手
|聖光学院高
|2 緒方漣
|内野手
|横浜高
|5 森田大翔
|内野手
|履正社高
|1 小林隼翔
|内野手
|広陵高
|23 橋本航河
|外野手
|仙台育英高
|26 丸田湊斗
|外野手
|慶応高
|8 知花慎之助
|外野手
|沖縄尚学高
|30 馬淵史郎
|監督
|明徳義塾高
■大学日本代表｜招集メンバー
|選手名
|ポジション
|在籍
|11 下村海翔
|投手
|青山学院大
|12 木村仁
|投手
|九州共立大
|14 細野晴希
|投手
|東洋大
|16 常廣羽也斗
|投手
|青山学院大
|17 蒔田稔
|投手
|明治大
|18 草加勝
|投手
|亜細亜大
|19 岩井俊介
|投手
|名城大
|21 武内夏暉
|投手
|國學院大
|23 上田大河
|投手
|大阪商業大
|29 古謝樹
|投手
|桐蔭横浜大
|20 宮崎恭輔
|捕手
|慶應義塾大
|22 有馬諒
|捕手
|関西大
|27 進藤勇也
|捕手
|上武大
|7 熊田任洋
|内野手
|早稲田大
|10 辻本倫太郎
|内野手
|仙台大
|25 上田希由翔
|内野手
|明治大
|5 佐々木泰
|内野手
|青山学院大
|6 宗山塁
|内野手
|明治大
|4 宮下朝陽
|内野手
|東洋大
|1 中島大輔
|外野手
|青山学院大
|8 天井一輝
|外野手
|亜細亜大
|9 宮崎一樹
|外野手
|山梨学院大
|2 西川史礁
|外野手
|青山学院大
|24 渡部聖弥
|外野手
|大阪商業大
|30 大久保哲也
|監督
|九州産業大
※2023年8月26日時点。出場選手は変更となる可能性あり。
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