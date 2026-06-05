RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIの対戦カード・試合順

格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」が、6月6日(土)に開催される。
本記事では、「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。
RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜開催概要
「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は6月6日(土)、ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市)で開催される。
同イベントでは8試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。
|項目
|内容
|大会名
|RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI
|開催日
|2026年6月6日(土)
|開場
|13:00
|開始
|15:00
|オープニングファイト
|13:30開始
|会場
|ゼビオアリーナ仙台
|試合数
|全12試合予定
RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜対戦カード
「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は、8試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。
メインカード(第8試合)はフライ級タイトルマッチの扇久保博正vs神龍誠となっている。
メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。
本戦
|試合順
|対戦カード
|第8試合
|扇久保博正 vs. 神龍誠
|第7試合
|元谷友貴 vs. トニー・ララミー
|第6試合
|酒井リョウ vs. 貴賢神
|第5試合
|“ブラックパンサー”ベイノア vs. 芳賀ビラル海
|第4試合
|矢地祐介 vs. ISAO
|第3試合
|冨澤大智 vs. 加藤瑠偉
|第2試合
|直樹 vs. 黒井海成
|第1試合
|赤田功輝 vs. 井上聖矢
オープニングファイト
|試合順
|対戦カード
|第4試合
|颯斗 vs. 湯浅帝蓮
|第3試合
|齋藤紘也 vs. TAaaaCHAN
|第2試合
|赤平大治 vs. 内田晶
|第1試合
|岩城悠介 vs. 中泉翔
※対戦カードは変更になる可能性あり。
RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜視聴方法
「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。
- ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
- U-NEXT：PPV配信（初回登録で600ポイント配布）
- スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
- RIZIN 100 CLUB：PPV配信（会員限定価格あり）
- RIZIN LIVE：PPV配信（公式プラットフォーム）
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
|配信日時
|PPVチケット料金(税込)
|プラットフォーム
|お得情報
|6/6(土)
15:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
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|6/6(土)
15:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|ABEMA
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|6/6(土)
15:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
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|RIZIN 100 CLUB
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RIZIN 100 CLUBでは過去の名勝負やオリジナル動画など様々な会員サービスを提供中！
|6/6(土)
15:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN LIVE
|全試合をリアルタイム生配信！
RIZIN LIVE公式Xによる問合わせ対応
|6/6(土)
15:00〜
|¥6,000
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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください