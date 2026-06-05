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RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIU-NEXT
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Yuta Tokuma

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIの対戦カード・試合順

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAIの対戦カード・試合順、視聴方法を紹介。

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格闘技イベント「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」が、6月6日(土)に開催される。

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本記事では、「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」の対戦カードや試合順、視聴方法を紹介する。

RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜開催概要

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は6月6日(土)、ゼビオアリーナ仙台(宮城県仙台市)で開催される。

同イベントでは8試合が予定されている。そのほかにオープニングファイト4試合が実施される。

項目内容
大会名RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI
開催日2026年6月6日(土)
開場13:00
開始15:00
オープニングファイト13:30開始
会場ゼビオアリーナ仙台
試合数全12試合予定

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RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜対戦カード

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は、8試合を実施予定(その他オープニングファイト4試合)。

メインカード(第8試合)はフライ級タイトルマッチの扇久保博正vs神龍誠となっている。

メインカードは19時～20時前後の試合開始と予想されるが、試合内容、イベント進行によって前後する可能性がある。

本戦

試合順対戦カード
第8試合扇久保博正 vs. 神龍誠
第7試合元谷友貴 vs. トニー・ララミー
第6試合酒井リョウ vs. 貴賢神
第5試合“ブラックパンサー”ベイノア vs. 芳賀ビラル海
第4試合矢地祐介 vs. ISAO
第3試合冨澤大智 vs. 加藤瑠偉
第2試合直樹 vs. 黒井海成
第1試合赤田功輝 vs. 井上聖矢

オープニングファイト

試合順対戦カード
第4試合颯斗 vs. 湯浅帝蓮
第3試合齋藤紘也 vs. TAaaaCHAN
第2試合赤平大治 vs. 内田晶
第1試合岩城悠介 vs. 中泉翔

※対戦カードは変更になる可能性あり。

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RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI｜視聴方法

「RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI」は、以下の配信媒体で中継・ライブ配信が行われる。いずれもPPV(ペイパービュー)での視聴となる。このため、地上波などでの放送はない。

  • ABEMA：PPV配信（1,100円キャッシュバックキャンペーンあり）
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  • スカパー！：PPV放送（テレビ視聴・録画対応）
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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください