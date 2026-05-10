RIZIN.53のPPV視聴方法｜どこで見るのがおすすめ？

5月10日(日)に開催される格闘技イベント「RIZIN.53」は、各メデイアでPPVにて生中継・ライブ配信される。
本記事では、「RIZIN.53」のおすすめの視聴方法を紹介する。
RIZIN.53｜日程
「RIZIN.53」は5月10日(日)、GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市)で開催。11試合が予定されており、14時に試合開始予定だ。
そのほかにオープニングファイト4試合が実施予定で、11:30から行われる。
メインカードは、ライト級タイトルマッチ、イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ。第10試合では平本蓮と皇治が対戦する。
|項目
|内容
|大会名
|RIZIN.53
|開催日
|2026年5月10日(日)
|開場
|12:00
|開始
|14:00
|オープニングファイト
|11:30〜
|会場
|GLION ARENA KOBE
|試合数
|全15試合予定
対戦カード
|試合順
|対戦カード
|第11試合
|イルホム・ノジモフ vs. ルイス・グスタボ
|第10試合
|平本蓮 vs. 皇治
|第9試合
|高木凌 vs. リー・カイウェン
|第8試合
|太田忍 vs. 金太郎
|第7試合
|ケイト・ロータス vs. ケイティ・ペレス
|第6試合
|雑賀“ヤン坊”達也 vs. 宇佐美正パトリック
|第5試合
|松嶋こよみ vs. ライアン・カファロ
|第4試合
|ダイキ・ライトイヤー vs. 梅野源治
|第3試合
|ジョリー vs. 児玉兼慎
|第2試合
|飴山聖也 vs. 平本丈
|第1試合
|中川皓貴 vs. ジェイク・ウィルキンス
|OPENING 4
|濱口奏琉 vs. 砂田華杜
|OPENING 3
|勇志 vs. 麻太郎
|OPENING 2
|上田樹那 vs. 北野ヒナタ
|OPENING 1
|祥汰 vs. 須藤智也
※対戦カードは変更になる可能性あり。
RIZIN.53｜PPV配信
2026年5月10日(日)に行われる「RIZIN.53」は、「スカパー！」でテレビ放送を実施。インターネットによるライブ配信は、「U-NEXT」「ABEMA」「RIZIN 100 CLUB」「RIZIN LIVE」で行われる。
いずれもPPV(ペイパービュー)での中継・配信となる。このため、地上波などでの放送はなく、無料での視聴はできない。
配信プラットフォームごとのPPVチケット価格は、以下の通りとなっている。
PPVチケット価格、配信プラットフォーム
|配信日時
|PPVチケット料金(税込)
|プラットフォーム
|お得情報
|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|U-NEXT
|「31日間無料トライアル」初回登録で、
PPVにも使える600円分のポイントプレゼント！
RIZIN過去大会も見放題配信中！
|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|ABEMA
|ABEMAプレミアム登録で
現金1,100円キャッシュバック！
ABEMAなら試合を視聴しながらリアルタイムでコメントが可能！
|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN 100 CLUB
|RIZIN公式の定額制動画サービス。
会員特別価格でライブ配信をお得に視聴！
RIZIN 100 CLUBでは過去の名勝負やオリジナル動画など様々な会員サービスを提供中！
|5/10(日)
14:00〜
|前売 ¥5,500
当日 ¥6,000
アーカイブ ¥4,400
|RIZIN LIVE
|全試合をリアルタイム生配信！
RIZIN LIVE公式Xによる問合わせ対応
|5/10(日)
14:00〜
|¥6,000
|スカパー！
|完全生中継でお届け!高画質&大画面で見るならスカパー！
RIZIN.53｜おすすめ視聴方法
前述の通り、「RIZIN.53」はPPV配信される。
U-NEXTやABEMAでは、ポイント付与やキャッシュバックキャンペーンを実施中。お得に「RIZIN.53」を視聴できるため、おすすめだ。
【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！
『U-NEXT』では、月額プランの無料トライアル登録で付与されるポイントをPPVチケットに利用できるため、初めて利用する場合は特にメリットが大きい。
【ABEMA】1,100円キャッシュバック実施中！
ABEMAでは、ABEMAプレミアムに登録し、対象のPPVチケットを購入することで1,100円キャッシュバックキャンペーンが適用される。
まずはABEMAプレミアムに登録して条件を満たすことで、よりお得に大会を視聴できる。
キャッシュバック適用条件は以下の通り。
①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきプランは対象外)
②登録後、解約せずに次回更新日時まで継続
③対象期間内にPPVチケットを購入
④満18歳以上
⑤キャンペーン終了までにメールアドレス設定
※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください