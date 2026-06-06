チュアメニ、バルベルデとの騒動に「殴ったと書かれていたがそんなことはない。多くのデタラメがあった」

レアル・マドリーのフランス代表MFオーレリアン・チュアメニがフェデ・バルベルデとの騒動について言及した。

バルベルデは今週、ワールドカップを前にウルグアイ代表キャンプに到着した際に、この事件について初めて語った。当初チュアメニに殴られたことを否定していたため、事件の詳細については語らず、代わりに「成長し成熟するための学びの経験」だと述べた。

また、チュアメニはバルベルデとの事件について殴っていないと説明した。

「もちろん、いろいろなことが起こった。メディアでも報道されていたし、皆さんも目にしたり耳にしたりしただろう。ニュースになったことで大げさに報道され、レアル・マドリーでプレーしていると、大きな反響を呼ぶもの。マスコミでは多くのデタラメが書かれた。喧嘩があって、僕が彼を殴ったと書かれていたが…そんなことはなかった。これ以上詳しくは話さないよ」

「最も重要なのは、クラブが何が起こったかを把握していたことだ。ロッカールームでは、報道されないこともたくさんある。フェデと僕はレアル・マドリーでタイトルを獲得するという共通の目標を持っているし、問題はない。もしワールドカップで彼と対戦することになったら、フランス代表として勝利を目指して戦う。個人的には、今のところバルベルデとの間に問題はない」

なお、フロレンティーノ・ペレス会長は情報を漏洩した人物は職を失うだろうと述べ、「選手同士の乱闘は毎年起こる」とし、以前の乱闘は「乱闘そのものよりも悪い」と批判した。