Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
psg Getty Images
CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

パリ・サンジェルマンの所属選手・メンバーリスト

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
アーセナル

【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出を決めたパリ・サンジェルマン（PSG）のメンバーを紹介する。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、日本時間5月31日(日)に開催される決勝戦を残すのみ。大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝の舞台に立つアーセナルが激突する。

CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、CLファイナルを前にPSGのメンバーを紹介する。

パリ・サンジェルマン｜基本情報

  • 所属リーグ：リーグ・アン（フランス）
  • CL最高成績：優勝(2024-25)
  • CL昨季成績：優勝
  • リーグ最高優勝：優勝14回
  • 今季リーグ成績：優勝
  • UEFAランキング：3位

CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

パリ・サンジェルマン｜メンバーリスト

NOPOS選手名国籍生年月日今季CL
30GKリュカ・シュヴァリエフランス2001/11/6
(24歳)		6試合
0G0A
39GKマトヴェイ・サフォノフロシア1999/2/25
(27歳)		10試合
0G1A
89GKレナート・マリンイタリア2006/7/10
(19歳)		0試合
0G0A
2DFアクラフ・ハキミモロッコ1998/11/4
(27歳)		12試合
1G7A
4DFルーカス・ベラウドブラジル2003/11/24
(22歳)		2試合
0G0A
5DFマルキーニョスブラジル1994/5/14
(32歳)		14試合
2G0A
6DFイリヤ・ザバルニーウクライナ2002/9/1
(23歳)		6試合
0G0A
21DFリュカ・エルナンデスフランス1996/2/14
(30歳)		10試合
0G0A
25DFヌーノ・メンデスポルトガル2002/6/19
(23歳)		16試合
2G2A
51DFウィリアン・パチョエクアドル2001/10/16
(24歳)		16試合
2G1A
8MFファビアン・ルイススペイン1996/4/4
(30歳)		8試合
1G1A
17MFヴィティーニャポルトガル2000/2/13
(26歳)		16試合
6G1A
19MFイ・ガンイン韓国2001/2/19
(25歳)		10試合
0G1A
24MFセニー・マユルフランス2006/5/17
(20歳)		11試合
2G0A
27MFドロ・フェルナンデススペイン2008/1/12
(18歳)		1試合
0G0A
33MFウォーレン・ザイール＝エメリフランス2006/3/8
(20歳)		16試合
0G1A
87MFジョアン・ネヴェスポルトガル2004/9/27
(21歳)		13試合
2G3A
7FWクヴィチャ・クワラツヘリアジョージア2001/2/12
(25歳)		15試合
10G6A
9FWゴンサロ・ラモスポルトガル2001/6/20
(24歳)		10試合
2G0A
10FWウスマン・デンベレフランス1997/5/15
(29歳)		12試合
7G2A
14FWデジレ・ドゥエフランス2005/6/3
(20歳)		12試合
5G4A
29FWブラッドリー・バルコラフランス2002/9/2
(23歳)		15試合
2G4A
47FWクエンティン・エンジャントゥフランス2007/7/23
(18歳)		3試合
0G1A
49FWイブラヒム・ムバイェセネガル2008/1/24
(18歳)		4試合
0G0A

※年齢は2026年5月31日時点

CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程

試合日時対戦カード試合会場放送・配信
5/31(木)
1:00		PSG
vs
アーセナル		プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）		【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino

CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
WOWOW視聴はこちら
Leminoプレミアム視聴はこちら

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック