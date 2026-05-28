2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、日本時間5月31日(日)に開催される決勝戦を残すのみ。大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝の舞台に立つアーセナルが激突する。

本記事では、CLファイナルを前にPSGのメンバーを紹介する。

パリ・サンジェルマン｜基本情報

所属リーグ：リーグ・アン（フランス）

CL最高成績：優勝(2024-25)

CL昨季成績：優勝

リーグ最高優勝：優勝14回

今季リーグ成績：優勝

UEFAランキング：3位

パリ・サンジェルマン｜メンバーリスト

NO POS 選手名 国籍 生年月日 今季CL 30 GK リュカ・シュヴァリエ フランス 2001/11/6

(24歳) 6試合

0G0A 39 GK マトヴェイ・サフォノフ ロシア 1999/2/25

(27歳) 10試合

0G1A 89 GK レナート・マリン イタリア 2006/7/10

(19歳) 0試合

0G0A 2 DF アクラフ・ハキミ モロッコ 1998/11/4

(27歳) 12試合

1G7A 4 DF ルーカス・ベラウド ブラジル 2003/11/24

(22歳) 2試合

0G0A 5 DF マルキーニョス ブラジル 1994/5/14

(32歳) 14試合

2G0A 6 DF イリヤ・ザバルニー ウクライナ 2002/9/1

(23歳) 6試合

0G0A 21 DF リュカ・エルナンデス フランス 1996/2/14

(30歳) 10試合

0G0A 25 DF ヌーノ・メンデス ポルトガル 2002/6/19

(23歳) 16試合

2G2A 51 DF ウィリアン・パチョ エクアドル 2001/10/16

(24歳) 16試合

2G1A 8 MF ファビアン・ルイス スペイン 1996/4/4

(30歳) 8試合

1G1A 17 MF ヴィティーニャ ポルトガル 2000/2/13

(26歳) 16試合

6G1A 19 MF イ・ガンイン 韓国 2001/2/19

(25歳) 10試合

0G1A 24 MF セニー・マユル フランス 2006/5/17

(20歳) 11試合

2G0A 27 MF ドロ・フェルナンデス スペイン 2008/1/12

(18歳) 1試合

0G0A 33 MF ウォーレン・ザイール＝エメリ フランス 2006/3/8

(20歳) 16試合

0G1A 87 MF ジョアン・ネヴェス ポルトガル 2004/9/27

(21歳) 13試合

2G3A 7 FW クヴィチャ・クワラツヘリア ジョージア 2001/2/12

(25歳) 15試合

10G6A 9 FW ゴンサロ・ラモス ポルトガル 2001/6/20

(24歳) 10試合

2G0A 10 FW ウスマン・デンベレ フランス 1997/5/15

(29歳) 12試合

7G2A 14 FW デジレ・ドゥエ フランス 2005/6/3

(20歳) 12試合

5G4A 29 FW ブラッドリー・バルコラ フランス 2002/9/2

(23歳) 15試合

2G4A 47 FW クエンティン・エンジャントゥ フランス 2007/7/23

(18歳) 3試合

0G1A 49 FW イブラヒム・ムバイェ セネガル 2008/1/24

(18歳) 4試合

0G0A

※年齢は2026年5月31日時点

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 5/31(木)

1:00 PSG

vs

アーセナル プスカシュ・アレーナ

（ハンガリー） 【テレビ】WOWOW

【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino

CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり