2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグ（CL）は、日本時間5月31日(日)に開催される決勝戦を残すのみ。大会連覇を目指す王者パリ・サンジェルマン（PSG）と20年ぶりに決勝の舞台に立つアーセナルが激突する。
本記事では、CLファイナルを前にPSGのメンバーを紹介する。
パリ・サンジェルマン｜基本情報
- 所属リーグ：リーグ・アン（フランス）
- CL最高成績：優勝(2024-25)
- CL昨季成績：優勝
- リーグ最高優勝：優勝14回
- 今季リーグ成績：優勝
- UEFAランキング：3位
パリ・サンジェルマン｜メンバーリスト
|NO
|POS
|選手名
|国籍
|生年月日
|今季CL
|30
|GK
|リュカ・シュヴァリエ
|フランス
|2001/11/6
(24歳)
|6試合
0G0A
|39
|GK
|マトヴェイ・サフォノフ
|ロシア
|1999/2/25
(27歳)
|10試合
0G1A
|89
|GK
|レナート・マリン
|イタリア
|2006/7/10
(19歳)
|0試合
0G0A
|2
|DF
|アクラフ・ハキミ
|モロッコ
|1998/11/4
(27歳)
|12試合
1G7A
|4
|DF
|ルーカス・ベラウド
|ブラジル
|2003/11/24
(22歳)
|2試合
0G0A
|5
|DF
|マルキーニョス
|ブラジル
|1994/5/14
(32歳)
|14試合
2G0A
|6
|DF
|イリヤ・ザバルニー
|ウクライナ
|2002/9/1
(23歳)
|6試合
0G0A
|21
|DF
|リュカ・エルナンデス
|フランス
|1996/2/14
(30歳)
|10試合
0G0A
|25
|DF
|ヌーノ・メンデス
|ポルトガル
|2002/6/19
(23歳)
|16試合
2G2A
|51
|DF
|ウィリアン・パチョ
|エクアドル
|2001/10/16
(24歳)
|16試合
2G1A
|8
|MF
|ファビアン・ルイス
|スペイン
|1996/4/4
(30歳)
|8試合
1G1A
|17
|MF
|ヴィティーニャ
|ポルトガル
|2000/2/13
(26歳)
|16試合
6G1A
|19
|MF
|イ・ガンイン
|韓国
|2001/2/19
(25歳)
|10試合
0G1A
|24
|MF
|セニー・マユル
|フランス
|2006/5/17
(20歳)
|11試合
2G0A
|27
|MF
|ドロ・フェルナンデス
|スペイン
|2008/1/12
(18歳)
|1試合
0G0A
|33
|MF
|ウォーレン・ザイール＝エメリ
|フランス
|2006/3/8
(20歳)
|16試合
0G1A
|87
|MF
|ジョアン・ネヴェス
|ポルトガル
|2004/9/27
(21歳)
|13試合
2G3A
|7
|FW
|クヴィチャ・クワラツヘリア
|ジョージア
|2001/2/12
(25歳)
|15試合
10G6A
|9
|FW
|ゴンサロ・ラモス
|ポルトガル
|2001/6/20
(24歳)
|10試合
2G0A
|10
|FW
|ウスマン・デンベレ
|フランス
|1997/5/15
(29歳)
|12試合
7G2A
|14
|FW
|デジレ・ドゥエ
|フランス
|2005/6/3
(20歳)
|12試合
5G4A
|29
|FW
|ブラッドリー・バルコラ
|フランス
|2002/9/2
(23歳)
|15試合
2G4A
|47
|FW
|クエンティン・エンジャントゥ
|フランス
|2007/7/23
(18歳)
|3試合
0G1A
|49
|FW
|イブラヒム・ムバイェ
|セネガル
|2008/1/24
(18歳)
|4試合
0G0A
※年齢は2026年5月31日時点
CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナル｜試合日程
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|5/31(木)
1:00
|PSG
vs
アーセナル
|プスカシュ・アレーナ
（ハンガリー）
|【テレビ】WOWOW
【ネット】WOWOWオンデマンド、Lemino
CL決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ決勝パリ・サンジェルマンvsアーセナルは『WOWOW』が生中継・ライブ配信。また、『Lemino』でもディレイ配信が予定されている。
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・CL準々決勝2試合
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始
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