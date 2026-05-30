2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、日本時間5月31日(日)に決勝が開催。パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦する。

本記事では、パリ・サンジェルマンvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ決勝のパリ・サンジェルマンvsアーセナルは、ハンガリーのブダペストにある「プシュカーシュ・アレーナ」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ決勝

日程：2026年5月31日(日)1:00キックオフ／日本時間

カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル

会場：プシュカーシュ・アレーナ

PSGvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Lemino』でディレイ配信するため、その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

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[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

PSGvsアーセナル チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表