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チャンピオンズ リーグ
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CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月31日】パリ・サンジェルマンvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26決勝

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル

【欧州CL 放送予定】5月31日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝、パリ・サンジェルマン対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL決勝は5/31(日)午前1時キックオフ！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、日本時間5月31日(日)に決勝が開催。パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦する。

【PSGvsアーセナルを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、パリ・サンジェルマンvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ決勝のパリ・サンジェルマンvsアーセナルは、ハンガリーのブダペストにある「プシュカーシュ・アレーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ決勝
  • 日程：2026年5月31日(日)1:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs アーセナル
  • 会場：プシュカーシュ・アレーナ

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PSGvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsアーセナルの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Lemino』でディレイ配信するため、その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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PSGvsアーセナル チーム情報

パリ・サンジェルマン vs アーセナル 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestARS
39
マトヴェイ・サフォノフ
51
ウィリアム・パチョ
5
マルキーニョス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
25
ヌーノ・メンデス
87
ジョアン・ネヴェス
17
ヴィティーニャ
8
ファビアン・ルイス
14
デジレ・ドゥエ
10
ウスマン・デンベレ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
1
ダビド・ラヤ
3
クリスティアン・モスケラ
33
リッカルド・カラフィオーリ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
2
ウィリアム・サリバ
19
レアンドロ・トロサール
49
マイルズ・ルイス＝スケリー
7
ブカヨ・サカ
41
デクラン・ライス
8
マルティン・ウーデゴール
29
カイ・ハヴァーツ

4-2-3-1

ARSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

ARS
-直近成績

ゴールを許す
8/1
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

PSG

直近の 5 試合

ARS

2

勝利

2

引分け

1

Win

6

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表