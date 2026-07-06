スペイン、終了間際のメリーノ弾でポルトガル撃破！41歳C・ロナウドのW杯は16強で終焉

ワールドカップラウンド16が行われ、ポルトガルとスペインが対戦した。

ポルトガルはクリスティアーノ・ロナウド、ブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・フェリックスらが先発。スペインもラミン・ヤマル、ロドリ、ペドリらがスタメンに入った。

試合は序盤からスペインが攻め立てる。8分にはダニ・オルモのスルーパスにミケル・オヤルサバルが抜け出す。GKと1対1になるも、シュートはゴール右へとそれていった。16分にはヤマルがミドルシュート、こぼれ球をバエナが狙うが、ディオゴ・コスタが連続してセーブした。

37分にはクロスをファーサイドでフェリックスが折り返し、ロナウドが体勢を崩しながら合わせる。シュートは力なくGKウナイ・シモンがキャッチした。41分にはショートコーナーからヌーノ・メンデスがシュートを放つが、DFの頭に当たったボールはバーに直撃。前半をスコアレスで終えている。

後半に入り、ポルトガルにアクシデント。54分にヌーノ・メンデスが負傷し、ネルソン・セメドとの交代を余儀なくされた。65分にはクリアボールを拾ったバエナがエリア外から左足を振り抜くが、コスタがしっかりとキャッチした。

76分にはラファエウ・レオンが仕掛けボールはファーサイドのブルーノ・フェルナンデスへ。強烈なボレーシュートを放つが、外側のサイドネットに突き刺さった。

延長戦濃厚かと思われたが、終了間際についに動く。91分、中央を連続したパスで崩したスペイン。最後はフェランのスルーパスからミケル・メリーノがニアサイドに流し込み、待望の先制点を挙げた。

このゴールが決勝点となり、スペインが勝利。クリスティアーノ・ロナウドのワールドカップが終了している。