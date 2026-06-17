【6/18】ポルトガルvsコンゴの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループKではポルトガルとコンゴが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ初戦となるポルトガルvsDRコンゴの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ポルトガルvsDRコンゴ｜キックオフ時間

ポルトガルvsDRコンゴ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

今大会の優勝候補一画となっているポルトガル。10年前に欧州王者となったチームで残っているのはクリスティアーノ・ロナウドだけだが、現在のチームは昨夏、PK戦の末にスペインを破り、ネーションズリーグのタイトルを獲得した。マルティネス監督が採用するフォーメーションは4-2-3-1か4-3-3のどちらかに落ち着いているようだが、いずれにせよ、基本原則はポゼッションを支配することで試合をコントロールすることだ。

注目は世界トップクラスの中盤で、ポルトガルは、サイドで数的優位を作り出すことができる（欧州予選では1試合平均22本のクロスがリーグ2位）。また、サイドバックやウインガーが中央に切り込むことで、中央エリアに多くの選手を集中させることもできる。ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴィス、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シウヴァらを擁する攻撃陣は世界屈指の構成力を備えている。

コンゴ民主共和国も国名を変更した。1974年、ザイールとして出場した同国は、グループリーグで3敗を喫し、その中にはユーゴスラビアに0対9で大敗した試合も含まれていた。それ以来、同国は予選を突破できていなかったが、今回、セバスチャン・デサブレ監督が就任したことで、約4年前に危機的状況にあったチームを立て直すことに成功した。彼は2023年のアフリカ・ネーションズカップでチームを4位に導き、4-3-3のフォーメーション、あるいはそのバリエーションの中で戦術的な規律を植え付けてきた。ただし、6月のデンマークとの0-0の引き分け試合では、5バックを試みた。ワールドカップ予選13試合で8試合無失点という結果が示すように、守備の堅固さが彼らの成長を支えてきており、守備的なアプローチが成功のカギとなるだろう。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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