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【6/18】ポルトガルvsコンゴの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル
コンゴ民主共和国
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FIFAワールドカップ グループK第1節、ポルトガルvsコンゴの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕する。グループKではポルトガルとコンゴが対戦する。

【W杯第1節】ポルトガルvsDRコンゴはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ初戦となるポルトガルvsDRコンゴの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ポルトガルvsDRコンゴ｜キックオフ時間

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ポルトガルvsDRコンゴ｜チームニュース＆予想スタメン

ポルトガル vs コンゴ民主共和国 予想スタメン

ポルトガルHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

5-3-2

Home team crestCOD
1
ディオゴ・コスタ
3
ルベン・ディアス
25
ヌーノ・メンデス
20
ジョアン・カンセロ
14
ゴンサロ・イナシオ
23
ヴィティーニャ
8
ブルーノ・フェルナンデス
18
ペドロ・ネト
10
ベルナルド・シウヴァ
15
ジョアン・ネヴェス
7
クリスティアーノ・ロナウド
1
リオネル・ムパシ・ンザウ
2
アーロン・ワン＝ビサカ
22
シャンセル・ムベンバ
4
アクセル・トゥアンゼベ
3
スティーブカプアディ
26
アーサー・マスアク
14
ノア・サディキ
8
サミュエル・モトーサミー
6
エンガラエル・ムカウ
17
セドリック・バカンブ
20
ヨアネ・ウィッサ

5-3-2

CODAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・マルティネス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・デサーブル

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

今大会の優勝候補一画となっているポルトガル。10年前に欧州王者となったチームで残っているのはクリスティアーノ・ロナウドだけだが、現在のチームは昨夏、PK戦の末にスペインを破り、ネーションズリーグのタイトルを獲得した。マルティネス監督が採用するフォーメーションは4-2-3-1か4-3-3のどちらかに落ち着いているようだが、いずれにせよ、基本原則はポゼッションを支配することで試合をコントロールすることだ。 

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ポルトガル crest
ポルトガル
POR
コンゴ民主共和国 crest
コンゴ民主共和国
COD

注目は世界トップクラスの中盤で、ポルトガルは、サイドで数的優位を作り出すことができる（欧州予選では1試合平均22本のクロスがリーグ2位）。また、サイドバックやウインガーが中央に切り込むことで、中央エリアに多くの選手を集中させることもできる。ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴィス、ブルーノ・フェルナンデス、ベルナルド・シウヴァらを擁する攻撃陣は世界屈指の構成力を備えている。

コンゴ民主共和国も国名を変更した。1974年、ザイールとして出場した同国は、グループリーグで3敗を喫し、その中にはユーゴスラビアに0対9で大敗した試合も含まれていた。それ以来、同国は予選を突破できていなかったが、今回、セバスチャン・デサブレ監督が就任したことで、約4年前に危機的状況にあったチームを立て直すことに成功した。彼は2023年のアフリカ・ネーションズカップでチームを4位に導き、4-3-3のフォーメーション、あるいはそのバリエーションの中で戦術的な規律を植え付けてきた。ただし、6月のデンマークとの0-0の引き分け試合では、5バックを試みた。ワールドカップ予選13試合で8試合無失点という結果が示すように、守備の堅固さが彼らの成長を支えてきており、守備的なアプローチが成功のカギとなるだろう。

両チームの近況

POR
-直近成績

ゴールを許す
15/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

COD
-直近成績

ゴールを許す
4/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

順位

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