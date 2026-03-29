POP YOURS 2026のチケット販売情報は？一般発売・料金・リセール有無

国内最大級のヒップホップフェス『POP YOURS 2026』の開催が決定し、今年も多くの音楽ファンから注目を集めている。

本記事では、POP YOURS 2026のチケット情報について紹介する。

POP YOURS 2026はいつ？

国内最大級のヒップホップフェス『POP YOURS 2026』は、2026年4月3日(金)から4月5日(日)までの3日間にわたり開催される。会場は千葉・幕張メッセ国際展示場 展示ホール1-6で、例年以上のスケールで実施される予定だ。

今回の開催は5周年を記念した特別なエディションとなっており、これまでの2日間開催から拡大され、初の3日間開催となる。各日とも長時間にわたるプログラムが組まれ、国内外のヒップホップシーンを代表するアーティストの出演が期待されている。

開場は9:30、開演は11:00を予定しており、終演は21:00前後を見込むなど、1日を通して楽しめる大型フェスとして展開される。

項目 内容 開催日程 2026年4月3日(金)・4月4日(土)・4月5日(日) 会場 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6 開場時間 9:30 開演時間 11:00 終演予定 21:00前後 開催形式 3日間開催(5周年記念)

POP YOURS 2026のチケット販売情報は？

『POP YOURS 2026』のチケットは現在、一般発売(先着制)が実施されている。今回の開催はフェス5周年を記念した初の3日間開催となっており、例年以上に注目度が高く、チケットも早期完売が見込まれる状況だ。

販売されているチケットは1日券に加え、2日通し券、3日通し券の複数種類が用意されている。また、ステージ付近の専用エリアや専用ドリンクレーンなどの特典が付帯する「ゴールドチケット」も数量限定で販売されている。

一般発売はローソンチケット(ローチケ)で取り扱われており、チケットはすべてスマートフォン専用の「ローチケ電子チケット」アプリで発券される。購入にはスマートフォンが必須となる点に注意が必要だ。

なお、チケットは2026年3月25日12:00からアプリ上に表示される仕様となっている。購入後のキャンセルや変更はできず、現時点では公式リセールの実施予定も発表されていない。

販売は予定枚数に達し次第終了となるため、参加を検討している場合は早めの購入が求められる。

チケット種別 料金(税込) 備考 1日券(一般) 14,500円 各日利用可能 1日券(ゴールド) 25,000円 専用エリア・特典付き(数量限定) 2日通し券(一般) 27,000円 DAY1&2 / DAY2&3 2日通し券(ゴールド) 48,000円 特典付き(数量限定) 3日通し券(一般) 39,500円 3日間通し ※ゴールドは完売 販売方法 ローソンチケット 先着販売 発券方法 ローチケ電子チケット スマホ必須 券面表示 2026年3月25日12:00〜 アプリ表示 年齢制限 小学生以上有料 未就学児入場不可 枚数制限 各日4枚まで 申込制限あり リセール 未実施 現時点で予定なし

POP YOURS 2026のチケットリセール情報は？

『POP YOURS 2026』のチケットリセールについては、現時点で公式に「実施予定なし」と明記されている。公式サイトのQ&Aでも、リセール機能の導入や後日実施の予定は発表されておらず、購入後の再販はできない形となっている。

そのため、チケットを確保するためには、一般発売(先着)での購入が唯一の公式ルートとなる。購入後のキャンセルや払い戻しも不可とされているため、日程や参加可否を十分に確認したうえで申し込む必要がある。

また、チケットの譲渡についても制限が設けられており、申込者本人のチケットを第三者へ譲ることはできない。一方で、複数枚購入した場合に限り、同行者分のチケットは指定の方法で分配することが可能となっている。

ただし、申込者自身が使用する「親チケット」は分配・譲渡ともに不可とされており、入場時には本人が必ず来場する必要がある。こうしたルールが設けられている背景には、不正転売の防止と公正なチケット流通の確保がある。

現状ではリセールを利用した入手手段は存在しないため、今後の追加販売や公式からの新たなアナウンスがある場合は、随時確認することが重要となる。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順