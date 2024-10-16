Amazon(アマゾン)のビッグセール『Amazonプライム感謝祭』が開催される。
▶【10/17(木)0時スタート】Amazonプライム感謝祭特設ページで先行目玉商品を確認
本記事では、2024年Amazonプライム感謝祭の先行セール開催期間、キャンペーン一覧、目玉商品など最新情報をまとめている。
2024年Amazonプライム感謝祭の開催期間
2024年のAmazonプライム感謝祭は、10月19日(土)午前0時から20日(日)午後11時59分まで48時間限定で開催される。
本セールに先駆け、10月17日(木)午前0時から18日(金)午後11時59分まで行われるのが先行セールだ。
日本での感謝祭本セールは今年で2度目、先行セールは初開催となる。
セールへ参加するにはAmazonプライム登録が必須！
Amazonプライム感謝祭はプライム会員限定セールのため、参加するには、Amazonプライム会員への登録が必要となる。
Amazonプライム会員は月額600円/年間5,900円だが、初回であれば30日間の無料トライアルを利用可能。もちろん、無料体験中であってもセールやポイントキャンペーンなどへの参加はできる。
▶Amazonプライム会員｜30日間無料トライアルに今すぐ登録！
Amazonプライム感謝祭先行セールの目玉商品リスト
ここでは、Amazonプライム感謝祭の先行セール(10/17～)のおすすめ目玉商品を紹介する。
先行セールのおすすめ目玉商品（ジャンル不同/売り切れの場合あり）
※各商品の最新価格はそれぞれの商品URLからチェック！
▶その他のプライム感謝祭先行セール商品はこちらからチェック！
Amazonプライム会員の特典一覧
Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画購入が500円から)
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|追加料金なしで200万曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(8)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(9)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(10)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(11)プライム会員限定先行タイムセール
|タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
|(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で15%OFFになる特典
|(13)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(14)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
Amazonプライム感謝祭2024 関連情報
- Amazonプライム感謝祭とは？2024年セールはいつから？ポイントアップキャンペーンなど最新情報まとめ
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※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。