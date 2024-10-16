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Amazonプライム感謝祭2024の先行セールはいつから？安くなるもの・おすすめ目玉商品一覧・対象品リスト

2024年Amazonプライム感謝祭の先行セール開始日、おすすめ目玉商品、対象商品情報まとめ。セールで安くなるものは？

10/19(土)・20(日)の48時間限定

プライム感謝祭

Amazonプライム感謝祭2024
10月19日(土)・20(日)の48時間限定で開催！

お得なポイント還元

10/19(土)・20(日)の48時間限定

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Amazon(アマゾン)のビッグセール『Amazonプライム感謝祭』が開催される。

▶【10/17(木)0時スタート】Amazonプライム感謝祭特設ページで先行目玉商品を確認

本記事では、2024年Amazonプライム感謝祭の先行セール開催期間、キャンペーン一覧、目玉商品など最新情報をまとめている。

2024年Amazonプライム感謝祭の開催期間

2024年のAmazonプライム感謝祭は、10月19日(土)午前0時から20日(日)午後11時59分まで48時間限定で開催される。

本セールに先駆け、10月17日(木)午前0時から18日(金)午後11時59分まで行われるのが先行セールだ。

日本での感謝祭本セールは今年で2度目、先行セールは初開催となる。

セールへ参加するにはAmazonプライム登録が必須！

Amazonプライム感謝祭はプライム会員限定セールのため、参加するには、Amazonプライム会員への登録が必要となる。

Amazonプライム会員は月額600円/年間5,900円だが、初回であれば30日間の無料トライアルを利用可能。もちろん、無料体験中であってもセールやポイントキャンペーンなどへの参加はできる。

▶Amazonプライム会員｜30日間無料トライアルに今すぐ登録！

Amazonプライム感謝祭2024 先行セールは10/17(木)スタート！
セール会場はこちら

Amazonプライム感謝祭先行セールの目玉商品リスト

ここでは、Amazonプライム感謝祭の先行セール(10/17～)のおすすめ目玉商品を紹介する。

先行セールのおすすめ目玉商品（ジャンル不同/売り切れの場合あり）

※各商品の最新価格はそれぞれの商品URLからチェック！

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▶その他のプライム感謝祭先行セール商品はこちらからチェック！

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画購入が500円から)
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music追加料金なしで200万曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(8)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(9)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(10)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(11)プライム会員限定先行タイムセールタイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で15%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

Amazonプライム感謝祭2024 関連情報

Amazonプライム感謝祭2024 先行セールは10/17(木)スタート！
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