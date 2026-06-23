【6/24】パナマvsクロアチアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループLではパナマとクロアチアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループL第2節となるパナマvsクロアチアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

パナマvsクロアチア｜キックオフ時間

パナマvsクロアチア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

パナマは初戦で勝ち点1も獲得できなかったことを残念に思っただろう。ガーナとの試合は、95分にカレブ・イレンキーが決勝点を決めるまで、長い間互角の展開が続いた。パナマは試合を通して堅い守備を見せ、90分間を通してガーナを苦しめることにほぼ成功した。懸念されるのは攻撃面だ。パナマは得点できず、ゴール期待値もわずか0.73にとどまった。前半最大のチャンスはセシリオ・ウォーターマンに訪れたが、ガーナGKローレンス・アティ＝ジギが早々にセーブし、同点のまま試合は進んだ。パナマは全体で62％のボール支配率を誇ったものの、それを決定的な得点機会に結びつけることができなかった。そのため、最終局面で決定力を高めることが勝ち点確保につながるだろう。

クロアチアはイングランドに2-4で敗れたが、結果だけ見ると残念な数字に見えるものの、実際のパフォーマンスは最終スコア以上に優れていた。マルティン・バトゥリナとペタル・ムサが得点を挙げ、クロアチアは大会屈指の強豪チームを相手に2度も反撃する力を見せつけた。守備ではイングランドの脅威に次々とさらされたが、攻撃面では明るい兆しが見られた。バトゥリナのロングシュートはクロアチアの技術力の高さを示し、前半終了間際のムサのゴールは試合を一時的に同点に追いつかせた。イヴァン・ペリシッチ、マテオ・コヴァチッチ、アンドレイ・クラマリッチといったベテラン選手は依然として経験豊富であり、イングランドほどの才能に欠けるパナマ相手に、クロアチアはより多くのチャンスを見出すはずだ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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