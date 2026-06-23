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【6/24】パナマvsクロアチアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

パナマ 対 クロアチア
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FIFAワールドカップ グループL第2節、パナマvsクロアチアの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループL第2節となるパナマvsクロアチアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

パナマvsクロアチア｜キックオフ時間

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パナマvsクロアチア｜チームニュース＆予想スタメン

パナマ vs クロアチア 予想スタメン

パナマHome team crest

3-4-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestCRO
22
オーランドモスケラ
3
ホセ・コルドバ
13
ジオバニー・ラモス
2
セサルブラックマン
6
クリスチャンマルティネス
14
カルロス・ハーベイ
23
ミゲル・ムリージョ
16
アンドレスアンドラーデ
11
エドガー・バルセナス
7
ホセ・ルイス・ロドリゲス
18
セシリオ・ウォーターマン
1
ドミニク・リヴァコビッチ
6
ヨシップ・シュタロ
2
ヨシプ・スタニシッチ
4
ヨシュコ・グヴァルディオル
22
ルカ・ヴシュコヴィッチ
8
マッテオ・コヴァチッチ
10
ルカ・モドリッチ
17
ペタル・スチッチ
9
アンドレイ・クラマリッチ
14
イヴァン・ペリシッチ
26
ペーター・ムサ

4-3-3

CROAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・クリスティアンセン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ズラトコ・ダリッチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

パナマは初戦で勝ち点1も獲得できなかったことを残念に思っただろう。ガーナとの試合は、95分にカレブ・イレンキーが決勝点を決めるまで、長い間互角の展開が続いた。パナマは試合を通して堅い守備を見せ、90分間を通してガーナを苦しめることにほぼ成功した。懸念されるのは攻撃面だ。パナマは得点できず、ゴール期待値もわずか0.73にとどまった。前半最大のチャンスはセシリオ・ウォーターマンに訪れたが、ガーナGKローレンス・アティ＝ジギが早々にセーブし、同点のまま試合は進んだ。パナマは全体で62％のボール支配率を誇ったものの、それを決定的な得点機会に結びつけることができなかった。そのため、最終局面で決定力を高めることが勝ち点確保につながるだろう。

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パナマ crest
パナマ
PAN
クロアチア crest
クロアチア
CRO

クロアチアはイングランドに2-4で敗れたが、結果だけ見ると残念な数字に見えるものの、実際のパフォーマンスは最終スコア以上に優れていた。マルティン・バトゥリナとペタル・ムサが得点を挙げ、クロアチアは大会屈指の強豪チームを相手に2度も反撃する力を見せつけた。守備ではイングランドの脅威に次々とさらされたが、攻撃面では明るい兆しが見られた。バトゥリナのロングシュートはクロアチアの技術力の高さを示し、前半終了間際のムサのゴールは試合を一時的に同点に追いつかせた。イヴァン・ペリシッチ、マテオ・コヴァチッチ、アンドレイ・クラマリッチといったベテラン選手は依然として経験豊富であり、イングランドほどの才能に欠けるパナマ相手に、クロアチアはより多くのチャンスを見出すはずだ。

両チームの近況

PAN
-直近成績

ゴールを許す
9/11
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

CRO
-直近成績

ゴールを許す
7/11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

順位

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