C大阪、柏レイソルから期限付き移籍で小見洋太を獲得「目の前のやるべきことに一つ一つ全力で取り組んでいきます」

セレッソ大阪は柏レイソルよりFW小見洋太が期限付き移籍で加入することを発表した。

世代別の日本代表経験がある小見。アルビレックス新潟で台頭すると、2025年に柏へ。百年構想リーグでは14試合に出場し、3ゴールを挙げた。

C大阪への期限付き移籍が決まった小見は「チームの戦術のなかで自分の特徴を最大限に発揮し、勝利を一つでも多く勝ち取ることができるように、目の前のやるべきことに一つ一つ全力で取り組んでいきます。その積み重ねの先に見えてくるものがあると信じています。これからよろしくお願いします!」と意気込みを語った。

また、1年間を過ごした柏に向けて以下のようなコメントを残した。

「このたび、セレッソ大阪に期限付き移籍することになりました。1年間という長くはない期間のなかでもたくさんのことを学ばせていただきました。しかし、その成長をチームの勝利、ゴールという目に見える結果に結びつけることが多くはできませんでした。自分が一番こだわっているところを自分にとってのストロングポイントにできるように、新たな地でチャレンジしてきます！日立台の雰囲気を味方にプレーすることができたのは本当に幸せな時間でした。ありがとうございました」