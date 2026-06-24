オランダ指揮官クーマン「首位通過を目指す。ブラジルかモロッコかにこだわりはない」

オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督はチュニジア戦について勝利する必要があると述べている。『NOS』が伝えた。

25日にワールドカップグループ最終節でチュニジアと対戦するオランダ。すでに決勝トーナメント進出は決定的な状況だが、首位通過かどうかは日本代表のスウェーデン戦の結果にも左右される。

それでも、クーマンは「グループ首位通過を目指したい。日本対スウェーデン戦の結果も重要だが、最も重要なのは自分たちのプレーだ」とし、こう続けた。

「他のグループでどこが1位、2位になるかは関係ない。ブラジルやモロッコかどちらがいいというのはない。最高の準備方法は、チュニジア戦で最高のプレーをし、可能な限り最良の結果を出すことだ。しかし、試合の展開によっては、スコアに応じて異なる選択をすることもあるだろう。まだ出場機会のない選手を投入する余裕があれば、検討するつもりだ。だが、まずは良いプレーを見せなければならない」

また、2試合で9失点を喫しているチュニジアについては「正直、どんな展開になるか予想がつかない」とクーマン監督は認める。

「難しい試合になるだろう。彼らは直近2試合で大敗を喫し、代表監督も交代した。4バックでも5バックでも戦える。いずれにせよ、彼らは我々にとってできる限り難しい試合にするために全力を尽くしてくるだろう」