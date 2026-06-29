【6/30】オランダvsモロッコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではオランダとモロッコが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるオランダvsモロッコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オランダvsモロッコ｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Monterrey Stadium

オランダvsモロッコ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

月曜日、ジレット・スタジアムでは、2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強で、オランダとモロッコが激突するという、興味深い試合が開催される。

オランダはグループFの初戦で日本と2-2で引き分けた後、スウェーデンとチュニジアに連勝し、勝ち点7を獲得。2位の日本、3位のスウェーデンを抑え、グループ首位で通過した。前回大会の2022年、オランダは準々決勝に進出しており、モロッコに勝利すれば、南アフリカとカナダとの対戦となる決勝トーナメント1回戦への出場権を獲得し、大会のベスト8入りへの道が開かれることになる。デンゼル・ダンフリースとブライアン・ブロビーは軽度の負傷を抱えており、オランダ代表への出場が危ぶまれていたが、両選手とも出場可能と判断され、モロッコ戦に出場できることになった。 オランダは準々決勝でドイツかフランスと対戦する可能性があり、これまでのパフォーマンスを見る限り、優勝争いに加わる可能性は十分にある。

一方、モロッコはグループCの3試合で7ポイントを獲得し、得失点差でブラジルに次ぐ2位でグループリーグを終えた。モハメド・ウアビ監督率いるチームは、オランダを破ることができれば、ベスト16に向けて自信に満ち溢れるだろう。また、大会序盤のブラジル戦でのパフォーマンスは、彼らが最高レベルで戦えることを証明している。

両チームの近況

両チームの対戦成績

NED Last match MAR 1 Win 0 引分け 0 勝利 モロッコ 1 - 2 オランダ 2 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位

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