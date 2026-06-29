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【6/30】オランダvsモロッコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

オランダ 対 モロッコ
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モロッコ
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FIFAワールドカップ ラウンド32、オランダvsモロッコの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではオランダとモロッコが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるオランダvsモロッコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

オランダvsモロッコ｜キックオフ時間

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ワールドカップ - 決勝ステージ
Monterrey Stadium

オランダvsモロッコ｜チームニュース＆予想スタメン

オランダ vs モロッコ 予想スタメン

オランダHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestMAR
1
バルト・フェルブルッヘン
22
デンゼル・ドゥンフリース
4
フィルジル・ファン・ダイク
6
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
15
ミッキー・ファン・デ・フェン
14
タイアニ・ラインデルス
21
フレンキー・デ・ヨング
8
ライアン・フラーフェンベルフ
18
ドニエル・マレン
19
ブライアン・ブロビー
11
コーディ・ガクポ
1
ヤシン・ブヌ
2
アクラフ・ハキミ
18
シャディ・リアド
14
イッサ・ディオプ
3
ヌサイル・マズラウィ
10
ブラヒム・ディアス
6
アイユーブ・ブアディ
24
ニール・エル・アイナウイ
23
ビラル・エル・カンヌース
8
アゼディン・ウナヒ
11
イスマエル・サイバリ

4-2-3-1

MARAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロナルド・クーマン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Ouahbi

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

月曜日、ジレット・スタジアムでは、2026年ワールドカップの決勝トーナメント32強で、オランダとモロッコが激突するという、興味深い試合が開催される。

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オランダ crest
オランダ
NED
モロッコ crest
モロッコ
MAR

オランダはグループFの初戦で日本と2-2で引き分けた後、スウェーデンとチュニジアに連勝し、勝ち点7を獲得。2位の日本、3位のスウェーデンを抑え、グループ首位で通過した。前回大会の2022年、オランダは準々決勝に進出しており、モロッコに勝利すれば、南アフリカとカナダとの対戦となる決勝トーナメント1回戦への出場権を獲得し、大会のベスト8入りへの道が開かれることになる。デンゼル・ダンフリースとブライアン・ブロビーは軽度の負傷を抱えており、オランダ代表への出場が危ぶまれていたが、両選手とも出場可能と判断され、モロッコ戦に出場できることになった。 オランダは準々決勝でドイツかフランスと対戦する可能性があり、これまでのパフォーマンスを見る限り、優勝争いに加わる可能性は十分にある。

一方、モロッコはグループCの3試合で7ポイントを獲得し、得失点差でブラジルに次ぐ2位でグループリーグを終えた。モハメド・ウアビ監督率いるチームは、オランダを破ることができれば、ベスト16に向けて自信に満ち溢れるだろう。また、大会序盤のブラジル戦でのパフォーマンスは、彼らが最高レベルで戦えることを証明している。

両チームの近況

NED
-直近成績

ゴールを許す
12/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

MAR
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

NED

Last match

MAR

1

Win

0

引分け

0

勝利

2

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位

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