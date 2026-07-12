28年ぶりW杯でベスト8…ハーランド「ノルウェーの存在感を世界に知らしめることができた」

ノルウェー代表のアーリング・ハーランドがチームの戦いぶりを誇った。『BBC』が伝えている。

ノルウェーは11日、ワールドカップ準々決勝でイングランドと対戦。先制点を挙げるも、ジュード・ベリンガムの2ゴールに屈し、1-2と敗れた。

28年ぶりのワールドカップ出場ながら、過去最高に並ぶベスト8進出を果たしたノルウェー。ハーランドは「僕たちがこれほど素晴らしい成績を収め、ノルウェーの人々を一つにまとめることができたことに感動している」と総括した

「この国、そしてノルウェーでも、喜びにあふれたポジティブな雰囲気が広がっている。今は物事をじっくり考えるのは難しい。本当に信じられないような出来事だ。これは実際に体験してみないと分からない。それが僕の目標だった。ノルウェーの名を世界に知らしめ、世界屈指の強豪チームとしての地位を確立したい。今回の大会で、ノルウェーの存在感を世界に知らしめることができたと思う」

また、マルティン・ウーデゴールは「難しい試合だった。本当に惜しかったと思う」としつつ、チームの戦いぶりを「本当に素晴らしかった」と振り返った。

「まるで夢のようだった。自分たちを誇りに思うべきだ。世界中が僕たちのことを話題にしている。ワールドカップの準々決勝進出は、とてつもない偉業だ。今、僕たちはその片鱗を味わっている」