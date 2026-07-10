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Kyoya Saito

史上初のW杯ベスト8進出！ハーランド、ノルウェーの躍進に「正直、自分でもかなり驚いている」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ノルウェーのアーリング・ハーランドがイングランド戦に向けて語った。

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ノルウェー代表のFWアーリング・ハーランドはメディアに対し、イングランドにプレッシャーをかけてほしいと笑顔で呼びかけた。

ノルウェーは1998年以来ワールドカップに出場していなかったが、グループIを2位で通過すると、決勝トーナメントでコートジボワールとブラジルを破り、初めてベスト8入りを果たした。対するイングランドは過去3回のワールドカップで少なくとも準々決勝には進出しているが、1966年に優勝して以来、決勝には進出していない。

ハーランドは「優勝候補はいくつかあると思うが、イングランドはその一つだ」と話し、「皆さんにはイングランドの選手たちに最大限のプレッシャーをかけるべきだ」と続けた。

さらに、ハーランドはここまでの躍進について「予想していなかった」と明かす。

「正直言って、ワールドカップで準々決勝を戦うなんて自分でもかなり驚いている。ブラジルと対戦することは、僕たちノルウェー人にとってある意味クレイジーな体験だった。ブラジルに勝利し、その後アメリカで開催されるワールドカップの準々決勝でイングランドと対戦できるというのは、本当に特別なことだ。ノルウェーの映像を見れば分かると思うけど、これはノルウェーでは普通のことではないので、とても特別なことだね」

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