【6/27】ノルウェーvsフランスの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループIではノルウェーとフランスが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループI第3節となるノルウェーvsフランスの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ノルウェーvsフランス｜キックオフ時間

ノルウェーvsフランス｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ノルウェーは金曜日の夜、ジレット・スタジアムでフランスと対戦し、2026年ワールドカップのグループリーグ最終戦に臨む。

4度目の大会決勝進出、そして過去28年間で初めての決勝進出を果たしたノルウェーは、ワールドカップのグループステージでここまで素晴らしい戦いぶりを見せている。開幕戦では、バイキングスが容赦ない攻撃サッカーを展開し、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドが2得点を挙げてイラクを4-1で破り、チームをグループIの首位に押し上げ、決勝トーナメント進出をほぼ確実にした。 その進歩は火曜日の朝に行われた2試合目で確認され、スターレ・ソルバッケン監督率いるチームはセネガルを寄せ付けず3-2で勝利し、これまでの2試合で勝ち点6を獲得した。 ノルウェーは勝ち点満点を獲得しているものの、得失点差でフランスに次ぐグループIの2位にとどまっている。しかし、金曜日の夜に勝利すれば首位に立つチャンスはある。

勝候補の一角である理由をこれまで十分に示してきた。 終盤にヒヤリとする場面もあったものの、キリアン・エンバペの2ゴールとブラッドリー・バルコラの華麗なゴールにより、フランス代表は開幕戦で粘り強いセネガル代表を退け、3-1の勝利で大会をスタートさせた。 これに続き、ディディエ・デシャン監督率いるチームはイラク戦でプロフェッショナルなプレーを見せ、エンバペのゴールで再び早々に先制点を挙げ、後半に試合を決定づけ、3-0で勝利。これにより勝ち点6でグループ首位に立った。 首位を確定させるには、フランスはバイキングスに負けなければよい。両チームが前回対戦した2014年5月には、ロイク・レミー、ポール・ポグバ、そしてオリヴィエ・ジルーの2ゴールなどで4-0で勝利している。

両チームの近況

両チームの対戦成績

NOR 直近の 2 試合 FRA 1 Win 0 引分け 1 Win フランス 4 - 0 ノルウェー

ノルウェー 2 - 1 フランス 2 得点 5 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 1/2

順位

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