ニューカッスルが「将来有望」なアヤックス18歳MFを50億円で獲得！オランダ18歳以下でデュエル勝率1位

ニューカッスルは、アヤックスMFショーン・ステュールを獲得したことを発表した。契約期間は2031年まで。移籍金は最大2300万ポンド（約49億3000万円）と伝えられている。

幼少期からアヤックスの下部組織に在籍するステュール。昨シーズン後半にレギュラーとしての地位を確立すると、わずか17歳で宿敵フェイエノールトとの“デ・クラシケル”の勝利に貢献するなど、公式戦通算24試合に出場した。またシーズンを通して、チャンス創出数（15）、総ドリブル数（231）、デュエル勝率（56.8%）と主要なスタッツで、18歳以下の選手では1位に輝いている。

そんな18歳MFは、ニューカッスルへの移籍に際して「ここにいられるのは信じられない気持ちだ」と喜びを語っている。

「ここはプレミアリーグのビッグクラブで、世界最高のリーグでプレーすることは長年の夢だった。アヤックスは僕にとってホームのような場所だったし、7歳の時に入団して、良い思い出しかないよ。でも、ニューカッスルのようなクラブからオファーが来たら、断るのは本当に難しいね」

またニューカッスルのエディ・ハウ監督は、ステュールを「将来有望な若手選手」と評している。

「我々はショーンに大きな可能性を感じており、彼には今後何年にもわたって我々にとって貴重な選手となる資質があると信じている。ショーンはチームにとって素晴らしい戦力となるだろう。彼はアヤックスで素晴らしい育成を受けてきた。アヤックスは若手選手の育成において優れた実績を誇っている」