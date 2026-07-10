長崎MF笠柳翼がベルギー2部へ期限付き移籍「⼤きく成⻑し、⾃分の夢に向かって頑張ります」

V・ファーレン長崎のMF笠柳翼がベルギー2部マースメヘレンへ期限付き移籍することが発表された。

笠柳は前橋育英高等学校から2022年に長崎入り。これまでJ2リーグ戦で80試合に出場し、明治安田百年構想リーグでは15試合に出場していた。

23歳での海外移籍に際して以下のようにコメントしている。

「今回、パトロ・アイスデン・マースメヘレンに期限付き移籍することになりました。離脱を発表した時、V・ファーレン⻑崎の離脱発表リリースのコメント欄を読ませて頂きました。ファン・サポーターの皆さんからの感謝、寂しさや想いのこもったメッセージを⾒て、改めてこの 5 年間、V・ファーレン⻑崎でプレーできて良かったなと思いました。

「僕が V・ファーレン⻑崎を、ファン・サポーターの皆さんを、⻑崎の町を愛したように、この 5 年間、皆さんからも沢⼭の愛を頂きました。本当に愛された 5 年間だったと感じています。僕は⾼卒で V・ファーレン⻑崎に加⼊したので、皆さんはこの 5 年間、僕の成⻑を沢⼭⾒てきたことでしょう。上⼿く⾏った時も、上⼿くいかなかった時も、楽しかった時も、悔しかった時も喜怒哀楽、沢⼭の感情や思い出を皆さんと共有し僕はここまで成⻑して来ました。この 5 年は僕にとって⼤きな財産であり、これからどんな困難にぶつかっても突き進んで向かって⾏くための⼤きな⾃信となります」

「それと同時に、皆さんと共有したこの 5 年間は皆さんにとっても⼤きな宝物になったと思います。そして、これから舞台を世界に変え、⾃分に⾜りないことを補い、ハングリーに逞しく、⼤きく成⻑し、⾃分の夢に向かって頑張ります！今まで関わってくださった、監督、選⼿、コーチ、スタッフ、そして、V・ファーレン⻑崎のファン・サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、ジャパネットの皆さん、本当にお世話になりました！皆さんのことが本当に⼤好きです。そして、楽しかったです！⾏ってきます！！少年よ、⼤志を抱け。笠柳翼」