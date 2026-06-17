カーボベルデGKが母と再会へ…「自分の子供が歴史を作る瞬間を見逃すべきではない」と米動く

カーボベルデ代表のGKヴォジーニャは、日曜日のウルグアイ戦を前に母親と再会する予定だ。『BBC』が伝えた、

40歳のヴォジーニャはスペイン戦でマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた後、記者団に対し、母親がワールドカップを観戦できなかったのは、アメリカのビザを取得するのに高額な費用がかかるためだと語った。

しかし、米下院民主党院内総務のハキーム・ジェフリーズによれば、ビザ申請料は免除され、彼女がマイアミへ渡航するための手配が進められている。「どの母親も、自分の子供が歴史を作る瞬間を見逃すべきではない。私はマルコ・ルビオ国務長官と話をし、彼の母親がカーボベルデの次の試合を観戦できるよう、国務省に全力を尽くすよう要請した」とジェフリーズは語った。

米国務省当局者は後に、「プライアのビザ担当チームが彼女と緊密に連絡を取り合い、必要なサービスを提供していることを確認できます」と付け加えた。

カーボベルデは、米国政府によって国民に約1万1000ポンドの返金可能なビザ保証金の支払いを義務付けられている、大会参加国5カ国のうちの1つである。ただし、5月には試合チケットを購入したファンはこの規則から免除された。

なお、ヴォジーニャはスペイン戦での活躍後、カルト的な人気を博し、ソーシャルメディアで数百万人の新たなフォロワーを獲得した。