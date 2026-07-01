Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
mexico (C)Getty Images
Ryo Mika

開催国メキシコがラウンド16進出！今大会4戦全勝＆未だ失点「0」と圧巻の成績…エクアドルは“口元隠し”で退場者

メキシコ 対 エクアドル
メキシコ
エクアドル
ワールドカップ

【サッカー ワールドカップ ニュース】FIFAワールドカップ2026は30日にラウンド32が行われ、メキシコとエクアドルが対戦した。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

FIFAワールドカップ2026は30日にラウンド32が行われ、メキシコとエクアドルが対戦した。


グループAを3連勝で勝ち上がった開催国メキシコと、グループE1勝1分け1敗の3位で通過したエクアドル。両チームがエスタディオ・アステカで激突した。メキシコではラウール・ヒメネスやキニョーネスらが、エクアドルではカイセドやインカピエが先発に名を連ねている。


試合は序盤から大歓声を浴びるメキシコが攻勢。キックオフ直後から相手陣内に押し込んでいくと、7分にはラウール・ヒメネスが強烈なヘッドを放つ。さらに15分、CKの流れからモラが際どいシュートを放った。一方のエクアドルも、18分にプラタがポスト直撃のシュートを狙う。序盤からハイテンポな激しい展開となる。

ワールドカップ
メキシコ crest
メキシコ
MEX
team-logo
未定
未定


すると22分、試合が動いた。ハーフエーライン手前からスペースに飛び出したキニョーネスがそのまま相手陣内を独力で持ち運び、強烈なシュートを突き刺している。メキシコが良い流れのまま大きなリードを奪った。



メキシコの勢いは止まらず、31分には追加点。一度はDFに跳ね返さたボールをラウール・ヒメネスが拾うと、キニョーネスのリターンパスを受けて豪快に叩き込んだ。エースの得点でエクアドルを突き放した。前半はメキシコが2点リードで折り返す。



後半序盤は2選手を入れ替えたエクアドルが果敢に相手陣内へ攻め込み、ゴールへ迫っていく。しかし、メキシコも粘り強い守備から鋭い攻撃を見せるなど、防戦一方にはならず相手ゴールを脅かす。67分、68分と立て続けにCKから決定機を作った。


その後もエクアドルが猛攻を仕掛けるが、メキシコは決定機を許さない。すると後半アディショナルタイム、エクアドルDFインカピエが口を覆いながらサンティアゴ・ヒメネスに声をかけ、VARレビューで一発退場に。試合はこのまま終了し、メキシコが2-0でエクアドルに勝利。ラウンド16進出を決めた。今大会の開催国の1つであるメキシコは、これで4試合全勝。未だ無失点（8得点）と見事な成績で勝ち上がりを決めた。

広告