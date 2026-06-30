【7/1】メキシコvsエクアドルの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではメキシコとエクアドルが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるメキシコvsエクアドルの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

メキシコvsエクアドル｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Mexico City Stadium

メキシコvsエクアドル｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

開催国メキシコは、3戦全勝無失点で決勝トーナメント進出に向けて最高の足がかりを築いており、ハビエル・アギーレ監督率いるチームは、2026年FIFAワールドカップのラウンド32でエクアドルを水曜日にメキシコシティスタジアムに迎える際、その無敗記録をさらに伸ばそうと意気込んでいる。

メキシコはグループリーグで圧倒的な強さを見せ、3試合すべてに勝利し、無失点を維持してグループAを首位で通過した。勝ち点満点、得点6という成績は、開催国であるメキシコとそのサポーターに、今大会が歴史的な快進撃となる可能性を確信させるに十分な理由を与えている。アギーレ監督率いるチームは、ホームスタジアムで行われたワールドカップの試合で9戦無敗を誇っており、同スタジアムでの敗戦はわずか2回（直近は2013年9月のホンジュラスとの予選）のみである。8万人を超えるサポーターがホームグラウンドで作り出す雰囲気は、これまでの彼らのパフォーマンスにおいて重要な要素となっていることが証明されている。

一方、エクアドルは波乱に満ちたグループリーグを戦い抜いたものの、最終的にはグループEで勝ち点4を獲得し、3位チームの中で上位の成績を収めて決勝トーナメント進出を決めた。エクアドルがグループリーグを突破したのは、史上2度目となる。これは、イバン・ウルタドがキャプテンを務めた2006年のドイツワールドカップでの快挙に並ぶものだ。当時、エクアドルは開催国ドイツと共にグループリーグを突破したが、決勝トーナメント1回戦でイングランドのデビッド・ベッカムのフリーキックにより1-0で敗れた。

両国はこれまで28回対戦しており、メキシコが17勝、エクアドルが4勝、引き分けが7回となっている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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