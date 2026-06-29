W杯GSベストイレブンに韓国選手も…スペイン紙が選出

スペイン『マルカ』がワールドカップグループステージのベストイレブンを選出した。
ワールドカップではグループステージが終了。すでに決勝トーナメントが開始されており、29日には日本代表とブラジルの大一番も行われる。『マルカ』ではパワーランキングに基づき、ベストイレブンを発表。前線にはハリー・ケイン、キリアン・エンバペ、リオネル・メッシといったスター選手が並んだ。
前評判通りの活躍を見せるスター選手たち。とりわけメッシは5得点を挙げ、全選手の中でトップの評価を得た。また、中盤ではロドリ、ペドリといったスペイン勢の他、グラニト・ジャカや韓国のイ・ガンインも選出されている。韓国はグループステージ敗退が決まったが、「アトレティコ・マドリーの次の契約選手になる運命にあると思われるその選手は、パワーランキングで2番目に高い得点を獲得したミッドフィールダーだ」と評価した。
ベストイレブンは以下の通り。
GK：モスタファ・ショウビル（エジプト）
CB：ポール・ファン・ヘッケ（オランダ）
CB：アイメリク・ラポルテ（スペイン）
CB：ガブリエウ・マガリャンイス（ブラジル）
MF：ロドリ（スペイン）
MF：ペドリ（スペイン）
MF：イ・ガンイン（韓国）
MF：グラニト・ジャカ（スイス）
FW：リオネル・メッシ（アルゼンチン）
FW：ハリー・ケイン（イングランド）
FW：キリアン・エンバペ（フランス）