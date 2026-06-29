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best11(C)Getty Images
Kyoya Saito

W杯GSベストイレブンに韓国選手も…スペイン紙が選出

ワールドカップ
アルゼンチン
スペイン 対 オーストリア
スペイン
オーストリア
ヨルダン 対 アルゼンチン
ヨルダン
ハリー・ケイン
キリアン・エンバペ

【欧州・海外サッカー ニュース】『マルカ』がベストイレブンを選出した。

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スペイン『マルカ』がワールドカップグループステージのベストイレブンを選出した。

ワールドカップではグループステージが終了。すでに決勝トーナメントが開始されており、29日には日本代表とブラジルの大一番も行われる。『マルカ』ではパワーランキングに基づき、ベストイレブンを発表。前線にはハリー・ケイン、キリアン・エンバペ、リオネル・メッシといったスター選手が並んだ。

前評判通りの活躍を見せるスター選手たち。とりわけメッシは5得点を挙げ、全選手の中でトップの評価を得た。また、中盤ではロドリ、ペドリといったスペイン勢の他、グラニト・ジャカや韓国のイ・ガンインも選出されている。韓国はグループステージ敗退が決まったが、「アトレティコ・マドリーの次の契約選手になる運命にあると思われるその選手は、パワーランキングで2番目に高い得点を獲得したミッドフィールダーだ」と評価した。

ベストイレブンは以下の通り。

GK：モスタファ・ショウビル（エジプト）

ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
オーストリア crest
オーストリア
AUT

CB：ポール・ファン・ヘッケ（オランダ）

CB：アイメリク・ラポルテ（スペイン）

CB：ガブリエウ・マガリャンイス（ブラジル）

MF：ロドリ（スペイン）

MF：ペドリ（スペイン）

MF：イ・ガンイン（韓国）

MF：グラニト・ジャカ（スイス）

FW：リオネル・メッシ（アルゼンチン）

FW：ハリー・ケイン（イングランド）

FW：キリアン・エンバペ（フランス）

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