マン・Uが2度リードも守りきれず…ボーンマスは5戦連続ドロー

プレミアリーグ第31節が行われ、ボーンマスとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・エンベウモ、マテウス・クーニャらが先発。右ウイングにはアマド・ディアロが入った。

開始5分には両チームにチャンス。右サイドからディアロのシュートがGKに阻まれると、ボーンマスのカウンターに。ラヤンが右サイドを突破すると、ファーポストの横にシュートを放つ。

16分にはブルーノ・フェルナンデスのシュートが枠を捉えるが、GKペトロヴィッチにセーブされた。22分にはボーンマスにもチャンスが訪れたが、ラヤンのシュートはセネ・ラメンスがしっかりと抑えた。両チームにチャンスがあったものの、前半をスコアレスで終えた。

47分にはクーニャからエンベウモに送り、クロスを送るもディアロは届かない。再びボーンマスのカウンターが炸裂し、最後はクリスティが枠上にシュートを放った。

59分にはクーニャが倒され、ユナイテッドがPKを獲得。ブルーノが確実に沈め、先制点を挙げる。それでも、66分にクリスティがマグワイアの股下を抜けるシュートでネットを揺らし、ボーンマスが同点に追いつく。

71分にはオウンゴールで勝ち越したユナイテッドだが、80分にマグワイアがエリア内でのファウルによりPK献上、そして退場処分に。クルーピが沈め、再び試合はタイスコアとなった。数的不利となったユナイテッドはDFエイデン・ヘブンを入れ、クーニャが途中交代となった。

9分間のアディショナルタイムもスコアは動かず2-2で終了。ボーンマスにとっては5試合連続のドローとなった。