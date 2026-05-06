マインツSDが佐野海舟の“値札”に強気「46億円では片足すら手に入らない。去るときはクラブ史上最高額になる」

マインツのクリスティアン・ハイデルSD（スポーツディレクター）が佐野海舟の移籍金について言及した。『Allgemeine Zeitung』が伝えている。

現在25歳の佐野は、2024年夏に移籍金250万ユーロ（当時のレートで約4億円）と報じられ、鹿島アントラーズからマインツに加入。新天地での1シーズン目から主力選手に定着し、今季は公式戦46試合に出場。2ゴール・5アシストを記録し、カンファレンスリーグベスト8進出に貢献した。

今夏のステップアップが濃厚とみられるなか、ハイデル氏は「佐野は素晴らしい選手だ。このような選手は見たことがない」とし、移籍の可能性についてこう述べた。

「どのクラブが電話をかけてきても、これは本当に本当に難しい。2500万ユーロ（約46億1000万円）で彼の片足すら手に入らない。私は市場を開きたわけじゃないけど、カイシュウを獲得できるクラブはそう多くない。事実として、この少年が去るなら、それは100％でクラブ史上最高額になる」

なお、マインツの史上最高額は1000万ユーロ（約18億4000万円）で、クラブは5000～6000万ユーロ（約92億3000万円～約111億円）での放出を希望しているとされる。