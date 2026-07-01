坂元達裕所属コヴェントリー、ランパード監督と契約延長！25年ぶりプレミアリーグ昇格に導く

コヴェントリー・シティは、フランク・ランパード監督と2029年まで契約を延長したことを発表した。

ランパード監督は、2024年11月にマーク・ロビンズの後任として指揮官に就任。当時チームはチャンピオンシップで17位、降格圏からわずか2ポイント上だったが、最終的に5位までチームを浮上させた。そして2025-26シーズン、59年ぶりのチャンピオンシップ優勝を達成。25年ぶりのプレミアリーグ昇格に導いている。

そんなランパード監督の契約は来シーズンまでとなっていたが、30日にコヴェントリーが2029年までの契約延長を発表している。指揮官は以下のように語った。

「昇格と優勝のために全員が素晴らしい努力をした後、この瞬間を楽しむことが重要だった。そして、我々は街全体でそれを確かに楽しんだ。スタッフとして、そしてもちろん選手たちにとっても、まずはエネルギーを充電し、来シーズンに向けて何をしたいのか、何をする必要があるのかに集中することが私たちの仕事だ。サッカークラブとして、ピッチ内外でやるべきことは山積みなので、そういったことは継続的に取り組んでいる。選手たちと再会し、全員に会って、新シーズンに向けて準備できるのが楽しみだ」

坂元達裕も所属するコヴェントリー。ランパード監督の続投が決定し、新シーズンはプレミアリーグに挑むことになる。