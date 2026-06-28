韓国大統領、W杯敗退で原因分析を要求「予想外の結果に完全に困惑している」

韓国のイ・ジェミン大統領は、韓国代表がワールドカップのグループリーグで敗退したことについて、スポーツ省に調査を指示した。

韓国はグループステージでは3ポイント獲得にとどまり、3位に。3位チームの上位8チームに入ることはできず、グループステージ敗退が決まった。イ・ジェミン大統領は、今回の結果に「全く困惑している」と述べ、韓国サッカー協会（KFA）がホン・ミョンボを監督に任命したことを批判する姿勢を示し、指導者を選ぶ際に「能力」が優先されなかったと主張した。

大統領はソーシャルメディアに投稿した長文の声明の中で、チームの参加に「多額の」税金が使われたことに言及し、国民に「深い失望」を与えたことについて謝罪するとともに、文化スポーツ観光省に対し、何が問題だったのかを調査し、政府がスポーツ行政を改革できるようにすべきだと訴えた。

「この予想外の結果に驚いただけでなく、完全に困惑している。ワールドカップへの参加でさえ、多額の国民の税金と国家の支援資源が投入されていることを考えると、文化スポーツ観光省に対し、今回の事件の正確な状況を徹底的に調査し、その原因を分析し、再発防止と改善のための徹底的な対策を策定するよう求める。このようなことが二度と起こらないよう、スポーツ行政の改革を迅速に推進していく」

なお、ホン氏は日曜日に監督を「辞任する」と述べ、「この役職を引き受けるのは簡単な決断ではなかったが、一度引き受けたら、最後の瞬間まで責任を果たすこと以外何も考えなかった」と付け加えた。

選手時代に韓国代表として136試合に出場した元ディフェンダーで、2024年からその役職を務めていたホン・ミョンボは、ワールドカップでの不振について「すべての責任」を負うと述べた。