トークショー出席の中村敬斗、W杯中の”ソックス注意”に「動じていました」

日本代表FW中村敬斗がコーセーコスメポート主催のスペシャルトークショーに出席。ファンと交流したほか、美容へのこだわりを明かした。

日本代表としてワールドカップでの記憶が新しい中村敬斗。ワールドカップについて改めて「結果は自分たちが望んでいたものにはならなかったんですけど、皆さんの強い応援のおかげでここまで戦うことができました」とサポーターへの感謝を述べた。

また、1か月以上を過ごしたチームについて「本当にまとまりもあって。団結力もすごくて、最高のチームだったんじゃないかなと思います」と誇った。

質疑応答ではルーティンについて問われた中村。「ストレッチとかテーピング巻いたりはしますけど、ルーティンなどは作らないようにしています」と明かす。そのため、ワールドカップ中に自身の短いソックスについて審判から注意を受けたことに関しては「動じていました。急すぎたので」と本音を漏らした。

美容に関しては日焼け止めは欠かせないと中村。特に美容に気を使っている選手については「みんな男なんで細かくこだわってやっていないんですけど」と前置きしつつ、日本代表のFW上田綺世の名前を挙げ「気を使っているんだろうなと感じます。化粧水やシャンプーを忘れたときに貸してくれたりとか」と話した。

さらに、プレゼントを選ぶならシャンプーがおすすめとした中村は「お返しに上田選手に渡せたら」と語っている。

イベント終盤ではサプライズ演出として26歳のバースデーケーキも登場。中村も「ここまで大きいのは初めて」と目を輝かせた。