川崎F、大学屈指のストライカー加入内定を発表。「自分の特徴でもある走力と得点力を武器に」

川崎フロンターレは国士舘大学所属のFW本間凜が、2027年1月より加入することを発表した。

関東第一高校で全国高校サッカー選手権を経験した本間は国士舘大学に入学し、現在は大学3年生。182センチと高さのあるストライカーで、2025年度の関東大学リーグでは13得点で得点王に輝いていた。

大学屈指のセンターフォワードは川崎フロンターレ加入が決まり、以下のようにコメントしている。

「2027年より川崎フロンターレに加入することになりました、国士舘大学の本間凜です。これまで私の一番のサポーターでいてくれた両親、兄、サッカー選手としての基盤を築いていただいた小・中・高校の指導者の皆様、国士舘大学サッカー部のスタッフの皆様、日々切磋琢磨して自分を成長させてくれたチームメイト、そして厳しく温かく育ててくださった故・大澤英雄先生。これまで関わってくださったすべての方々に心から感謝しています」

「サッカー選手としての新たなスタートを切るにあたり、常に謙虚な気持ちを忘れず、自分の特徴でもある走力と得点力を武器に、泥臭く戦いながら、川崎フロンターレの勝利のために全力を尽くします。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある川崎フロンターレという素晴らしいクラブでスタートできることに感激しています。一日でも早くチームの力になれるように、またファン・サポーターの皆様の心をつかめるように努力していきますので、国士舘大学サッカー部とともに応援をどうぞよろしくお願いします」