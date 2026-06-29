W杯優勝という目標に向け…鎌田大地「まだまだ足りない部分ある。日本にとってサッカーが国技にならないと」

日本代表のMF鎌田大地がブラジル戦後、フラッシュインタビューに応じた。

ワールドカップラウンド32で激突した日本代表とブラジル。前半にショートカウンターから佐野海舟のミドルシュートで先制するも、後半クロスでブラジルが攻め立てカゼミーロのゴールで同点とされる。さらに、試合終了間際にはガブリエウ・マルティネッリにゴールを許し、1-2と敗れた。

鎌田大地は「自分たちがやりたい展開にはもって行けて先制もできた。攻められることも理解しながらでしたし。難しい感情ですし、みんなで次に行きたかったなという思いです」と漏らした。

ワールドカップについては「クラブチームとは違って、国民の皆さんの期待だったり重圧を感じながらプレーする大会なので、全く違ったものでした。もっと先に行けると思ってたし、皆さんの期待に応えられなかったのが自分たちの本当に力不足だなっていうのは思います」と振り返った。

優勝という目標に向けて鎌田は「本当に狙えるような国になるには、もっともっと選手のクオリティだったり、まだまだ足りない部分がやっぱりあるなと思います。僕たちが日本サッカーをもっと盛り上げて良くして、日本にとってこのスポーツが国技になるぐらいにならないと、優勝はできないと実感しています。これから先、日本がワールドカップを取れるように、少しでも価値を高めて、また日々努力してやっていきたいなと思います」と力を込めた。

サポーターに向けても「アメリカやメキシコで受けたサポートは普通じゃなかった。僕たちの力になっていたし、結果で応えたかったです」と感謝を述べつつ、申し訳なさも口にしている。