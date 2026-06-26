Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
kamada-daichi(C)Getty Images
Kyoya Saito

鎌田大地、ラウンド32・ブラジル戦へ「基本的に変える必要はない」。一方で改善点も

日本
日本 対 スウェーデン
スウェーデン
ワールドカップ
鎌田大地

【欧州・海外サッカー ニュース】日本代表の鎌田大地がブラジル戦へ目を向けた。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ

日本代表のMF鎌田大地がブラジル戦に向けて意欲を燃やした。

日本代表は25日、グループステージ最終節でスウェーデンと1-1で引き分け、2位で決勝トーナメント進出を決めた。フル出場となった鎌田は試合後のフラッシュインタビューで「スウェーデンの前線が強烈だったので、僕と（田中）碧でリスク管理しながら、できるだけセカンドボールを拾えるようにやっていました」と意識を明かす。

2位通過を決め、ラウンド32ではブラジルと対戦することが決定。鎌田は「自分たちがもう積み上げてきたものがあるので、変える必要はないと思う」とし、こう続けた。

「今日もオランダ戦で似たような失点の仕方もあったし、ああいうとこしっかりはっきりさせて、自分たちのカウンターはもっと鋭くできる。なかなか前に出てなかったんで、もう少し支配をしないと、ブラジルのような相手には常に守備をするような形になると思うんで、しっかりそこら辺をやっていきたいなと」

さらに、多くの現地サポーターから後押しを受ける状況に「アメリカまで渡ってこれだけの人が応援に来てくれるのは普通のことじゃない。自分たちにとって大きなことだし誇りに思う。これからもこのようなサポートをしていただけたら嬉しいなと思います」と感謝を述べた。

広告